Aus vier macht acht: Die Freien Wähler haben künftig doppelt so viele Sitze im Gemeinderat wie bisher. Neben Rüdiger Winter (2.v.l.) weht mit Sven Hofmann, Goran Pendelic (v.l.) und Uwe Basler (r.) ein frischer Wind. Auf dem Foto fehlen: Bertram Last, Anja Hetke, Harald Scholz und Bernd Hofmann. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. (fsd) Nachdem die großen Volksparteien SPD und CDU bundesweit bei den Europawahlen historische Wahlniederlagen einstecken mussten, machte sich dies auch bei der Kommunalwahl in der Kurstadt bemerkbar. Die Christdemokraten verloren drei, die Sozialdemokraten zwei ihrer Sitze. Freudestrahlende Wahlsieger waren die Freien Wähler (FW), die ihre Sitze im - nach dem vorläufigen Endergebnis - 35-köpfigen Gremium von vier auf acht verdoppeln konnten. Insgesamt bekamen sie von den gültigen 197.073 Stimmen 42.291. Im Vergleich zu 2014 ein Plus von 9,4 Prozent auf 21,4 Prozent.

"Jetzt müssen wir auch liefern", sagte der alte und neue Gemeinderat Rüdiger Winter im Gespräch mit der RNZ. "Es gilt, den Vertrauenvorschuss umzusetzen." Mit mehr Einfluss könne man nun mehr eigene Themen abarbeiten und "tiefer in die Materie eindringe". Die künftigen FW-Gemeinderäte kommen aus der Kernstadt, Bonfeld, Grombach, Heinsheim, Obergimpern, Wollenberg und Zimmerhof. "Wir sind ein super Team und haben eine gute Durchmischung", meinte Winter.

Den Wahlerfolg sieht er darin begründet, dass mit Erwin Wagenbach und Klaus Hocher zwei Zugpferde bei der CDU nicht mehr angetreten waren, und man so dort "einige Stimmen abgegriffen" habe. Zudem habe man nicht gefordert und versprochen, sondern ein solides Programm abgeliefert.

Ein neues Gesicht für die Freien Wähler im Gemeinderat ist ab Sommer Goran Pendelic. Der gebürtige Kroate war im Vorjahr bei der Wahl zum Oberbürgermeister an Sebastian Frei gescheitert und will durch seinen Einzug ins Gremium künftig "wieder aktiver mitgestalten". Das Wahlergebnis habe gezeigt, dass sich Bad Rappenau nach frischem Wind sehne. Die meisten Stimmen (4005) erhielt bei den Freien Wählern allerdings ein Neuling: Sven Hofmann.

"Damit habe ich nicht gerechnet." Da sich sein Vater, FW-Fraktionsvorsitzender Bernd Hofmann, nach und nach zurückziehen will, könnte Sven Hofmann auch die Nachfolge als Vorsitzender antreten. "Mal schauen, was noch kommt. Die Wahl war überragend."

Ebenfalls ein Plus erzielte das Bündnis90/Die Grünen mit 3,88 Prozent. Ein extremer Aufschwung wie auf Bundesebene blieb aber aus. Robin Müller ist mit 4755 Wählerstimmen das klare Zugpferd. 2014 wurde er noch mit 2568 Stimmen in den Gemeinderat gewählt. Dank zweier Ausgleichsmandate haben die Grünen nun sechs statt vier Sitze. Auch die ÖDP konnte ihr Ergebnis um 1,5 Prozent auf 23.499 Stimmen ausbauen und stellt weiterhin vier Mitglieder.

Während bei den einen am Abend noch die Sektkorken knallten, herrschte bei den anderen Katerstimmung. So beispielsweise bei der CDU. Bereits 2014 büßten die Christdemokraten drei Sitze ein (17 auf 14). Nun sind es nur noch elf. Stimmenkönig ist mit Abstand Dr. Christian Matulla, der auf Anhieb auf mehr als 6500 Stimmen kam. Doch dann kommt lange nichts. Mit 3780 Stimmen belegte Wolfgang Rath Rang zwei. Fraktionsvorsitzende Anne Köhler, die in Obergimpern auf der Liste stand, musste bis zuletzt sogar um den Einzug ins Gremium bangen.

Es sei normal, dass Kandidaten aus der Kernstadt mehr Stimmen bekämen, meinte sie auf Nachfrage. Ob sie auch über den Sommer hinaus der Fraktion vorsteht, wird sich erst noch zeigen. Erst im vergangenen September hatte Köhler das Amt von Klaus Hocher übernommen. "Das war nicht als Übergangslösung gedacht", sagte Köhler. "Ich habe die Absicht das weiterzuführen." Bisher habe man sie in der Partei toll unterstützt und es gebe keine Diskussion um ihre Person.

Tristesse gab es auch bei der SPD. Anstatt acht sind nur noch sechs Sozialdemokraten im Rat vertreten. Mit Jan Kulka aus Fürfeld ist neben den bekannten Gemeinderäten um SPD-Chefin Gundi Störner auch ein Neuling vertreten. Knapp den Sprung ins Gremium verpasst hat der Babstadter Andreas Gailing (1767).