Im Bürgersaal im Eppinger Rathaus wird in wenigen Wochen der neu gewählte Gemeinderat zur ersten Sitzung zusammenkommen. Am Sonntag entscheiden die Bürger, wer dann an den Tischen Platz und die Geschicke der Stadt mitbestimmen nehmen wird. Foto: Armin Guzy

Bad Rappenau/Eppingen. (guz) Der Wahlsonntag naht, und in den beiden Großen Kreisstädten geht ein eher verhaltender Wahlkampf zu Ende. Auf lokaler Ebene sind parteipolitisch motivierte Grabenkämpfe ohnehin die Ausnahme, und bei Themen wie der Innenstadtbelebung - in beiden Kommunen ein Dauerbrenner - wissen die Bürgervertreter, dass sie bestenfalls die Rahmenbedingungen mitgestalten können.

Weil es der AfD entgegen ihrer Ankündigung nicht gelungen ist, die nötigen Kandidaten für eine Liste zu finden, wird sich die kommunale Parteienlandschaft an den Ratstischen voraussichtlich nicht ändern: In der Fachwerkstadt stehen mit CDU, SPD, Freie Bürger-Wählervereinigung (FBW) und Grünen vier Listen zur Wahl, in der Kurstadt sind es fünf: CDU, SPD, Freie Wähler, Grüne und die Ökologisch demokratische Partei (ÖDP).

Und auch bei ihren Kandidaten für die beiden Stadtparlamente setzen die Parteien auf bewährte Kräfte. Nicht mehr zur Wahl stellen sich allerdings drei kommunalpolitische Urgesteine: Kleingartachs Ortsvorsteher Friedhelm Ebert (FBW) sowie in Bad Rappenau Klaus Hocher und Erwin Wagenbach von der CDU; alle drei prägten sie über Jahrzehnte die Politik der beiden Städte mit.

Spannend wird nun also lediglich, mit welchen Mehrheitsverhältnissen die Parteien künftig in den Gemeinderäten vertreten sein werden. Den bisherigen Stimmanteil zu halten, ist vor allem für die Ortsvereine der auf Landes- und Bundesebene zuletzt arg gebeutelte SPD in beiden Kreisstädten das Ziel. Grüne und GAL hoffen hingegen, ebenfalls bundestrendbedingt, auf Zuwächse; auch die Freien Wähler beider Städte sind guter Dinge, in der Wählergunst zulegen zu können. Die CDU, in beiden Stadtparlamenten seit Jahren unangefochten stärkste Kraft, will diese Position behaupten. Allerdings fehlen mit Hocher und Wagenbach, beide waren auch OB-Stellvertreter, zwei verlässliche Stimmenfänger.

Bislang stellt die CDU zehn der 27 Gemeinderäte in Eppingen, die SPD acht, die FBW sechs und die Grünen drei. Deutlich größer ist der Abstand zwischen CDU und SPD in der Kurstadt. Hier stellen die Christdemokraten 14 der insgesamt 32 Gemeinderäte, die SPD folgt mit acht, GAL und ÖDP haben je vier Sitze, die Freien Wähler drei.

Eine bemerkenswerte Neuerung gibt es in den Eppinger Stadtteilen Elsenz und Rohrbach. Bei dieser Wahl haben die Parteien in beiden Orten erstmals keine unterschiedlichen Listen aufgestellt. So finden die Wähler nun alle Kandidaten auf einer gemeinsamen Liste. Folglich wird der Ortschaftsrat nun nicht mehr in Verhältniswahl besetzt, sondern nach dem absoluten Stimmanteil: Die zehn Kandidaten mit den meisten Stimmen bilden den jeweiligen Ortschaftsrat. In der Kurstadt gibt es eine nominelle Änderung: Die Mitglieder der bisherigen Grün-Alternative-Liste (GAL) stellen sich nun als Bündnis 90/Die Grünen zur Wahl.

Und in beiden Großen Kreisstädten taten sich die Parteien schwer damit, ihre Listen zu besetzen - vor allem mit Frauen. Deren Anzahl in den Fraktionen wird sich voraussichtlich kaum ändern. Bislang sind Frauen nur bei den Eppinger Grünen in der Mehrheit: Die Fraktion besteht aus zwei Frauen und einem Mann. Bei der SPD in der Kurstadt ist das Verhältnis 50:50.

Sowohl in Eppingen als auch in Bad Rappenau ist die Zahl der Briefwähler erneut gestiegen. Für die Kommunalwahl haben in der Fachwerkstadt bislang 2865 der rund 17.000 Wahlberechtigten ihre Stimme auf diesem Weg abgegeben; für die Europawahl waren es bis Mittwoch 2815 der 15.430 Wahlberechtigten. Die unterschiedliche Zahl liegt darin begründet, dass bei der Kommunalwahl ab 16 gewählt werden darf, bei der Europawahl hingegen erst ab 18.

In der Kurstadt sind bei der Kommunalwahl 17.178 Einwohner stimmberechtigt, 2770 von ihnen hatten bis Mittwoch Briefwahl beantragt. Bei der Europawahl liegt das Verhältnis bei 15.852 zu 2721. Rückschlüsse auf eine insgesamt hohe oder niedrige Wahlbeteiligung ließen sich daraus aber nicht ziehen, heißt es aus Wahlvorbereitungsgremien beider Städte. Roland Deutschmann, Ordnungsamtsleiter in Bad Rappenau, findet allerdings den Zuwachs an Briefwählern beachtlich: "Vor fünf Jahren waren es noch etwa 2000", sagt er, "und bis Freitag ist noch ein Antrag möglich."

Die anstehende Wahl ist für beide Kommunen auch eine riesige logistische Herausforderung: In Rappenau etwa sind an beiden Auszählungstagen, dem Sonntag und dem Montag, jeweils mehr als 130 ehrenamtliche Helfer im Einsatz, um am Sonntag die Stimmen für die Europawahl und am Montag dann die für den Kreistag und die Stadtparlamente auszuzählen. Die Verantwortlichen hoffen im Sinne der Demokratie auf eine hohe Wahlbeteiligung - auch wenn es für sie mehr Arbeit bedeutet.