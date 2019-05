Von Armin Guzy

Sinsheim-Siegelsbach. Grellpink und auf 1,60 Meter Größe aufgepimpt - so fällt selbst ein Zwerg auf. Und weckt bei manchem sonst gut verborgene Aversionen. Gerne legen Riesenschelme dann des Nachts den Schraubenschlüssel an den Zwergenfuß und Karl, der Maskottchen-Zwerg der Bundesgartenschau, ist weg. Spurlos verschwunden.

Wenn sich der Morgennebel lichtet, zeugt, wie jetzt in Siegelsbach, nur noch eine kahle Betonplatte von der vormaligen Anwesenheit des freundlich lachenden Kunststoffgesellen. In Fantasy-Epen ist Zwerg meist auf die Rolle des dauerbroddelnden, aber ungemein schlagkräftigen Streitaxt-Schwingers abonniert. Karl hingegen ist völlig starr und somit ein klassisches Opfer.

Und, mal ehrlich: Mit pink-fein-Blümlein in der Hand wäre auch ein Wilhelm-Zwo-Reiterstandbild ehrfurchtstechnisch auf null. Fehlt nur noch das bunte Peace-Medaillon um den Hals und das Schild: "Nimm mich mit! Jetzt!"

Diese werbebotschafter-bedingte Friedfertigkeit nutzt, so wird gemunkelt, der landkreisweit agierende KKK, der mutmaßlich mit weißen Zipfelmützen auftretende "Klau Karl"-Klub, immer wieder schamlos aus. Karls Artgenossen nebenan in Kirchardt und Bad Rappenau hat’s schon erwischt, aber auch die in Eberstadt und Untereisesheim.

Andere sind nicht verschwunden, aber zerschunden. In Beilstein wurde Karl gar per Sprengladung in Einzelteile zerlegt, deren Größe der eigentlichen Zwergennatur dann zwar wieder ziemlich nahe kamen, aber eben auch mit der vermuteten Kleinhirnigkeit der Sprengmeister korrespondieren.

Der an sich kantige Zwerg kann selbst einfach keine klare Kante zeigen und braucht Schutz. Ist er doch - als seltene, ausschließlich in der Region beheimatete und zudem äußerst fortpflanzungsgehemmte Art - inzwischen ernsthaft in seiner Existenz bedroht.

Wo bleiben die Mahnwachen, die Bürgerinitiativen, die ehrenamtlichen nächtlichen Wächter, die Rufe nach Schutzzäunen? Wäre Karl nicht pink, sondern ein Entenküken: Die Diebe hätten nichts mehr zu lachen.