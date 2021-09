Anderen Sammlern würden in Lukas Nedomas Zimmer vermutlich die Augen aus dem Kopf fallen, wenn sie seine seltenen Schätze sehen würden. Der Flinsbacher hat in mehr als zehn Jahren extreme Raritäten zusammengetragen. Foto: Friedemann Orths

Von Friedemann Orths

Helmstadt-Flinsbach. Wenn man in das kleine Zimmer von Lukas Nedoma geht, sieht man sie gleich: die Turly Gang, Galaxy Warriors, Troll Fighters, Muscle Warriors oder den Action Captain. Feinsäuberlich hat der 36-Jährige die Plastikfiguren in seinen Regalen aufgereiht, manche recken Schwerter in die Höhe, andere haben Laserpistolen im Anschlag. Nedoma sammelt Actionfiguren – allerdings, Kenner werden es schon gemerkt haben, nicht nur die "normalen" wie die Ninja Turtles oder Star Wars-Charaktere: Dem Flinsbacher haben es sogenannte Knock-Offs ganz besonders angetan. Das sind Nachahmungen bekannter Figuren, manchmal auch ganz billige Kopien von Firmen aus Hongkong oder China – oder auch ganz eigene Kreationen, die an die damaligen Trends der 1980er- und 90er-Jahre angelehnt waren. "Sehr trashig, sehr billig, sehr skurril", fasst er zusammen.

Nedoma ist ein richtiger Experte, was diese skurrilen Figürchen angeht. Unter seinem Turly Gang-T-Shirt blitzt ein Turtles-Tattoo auf seinem Oberarm hervor. Wenn er erzählt, ist er kaum zu bremsen: Er hat sich in den rund zehn Jahren, in denen er zum richtigen Sammler wurde, ein enormes Wissen angeeignet – sei es durch Internetrecherchen oder den Austausch mit Gleichgesinnten, ebenfalls hauptsächlich übers Internet. Er hat schon Figuren mit einem Tätowierer aus Südafrika getauscht; die Szene ist international. Nedoma hat auch schon Figuren in den Untiefen des Internets gefunden, die vorher noch niemand in der Szene kannte. "Ich bezweifle, dass es in Deutschland jemanden gibt, der mehr Zeug als ich im Regal stehen hat", sagt Nedoma zu seinen Knock-Offs und wirkt dabei fast peinlich berührt.

Was den Sammler an diesen seltsamen Kreationen fasziniert, ist oft die Geschichte, die dahinter steckt. Das sei am Anfang etwas ganz Geheimnisvolles. Besonders spannend findet Nedoma das "Forschen", um herauszufinden, woher die Figur überhaupt kommt, von welcher Firma sie hergestellt wurde. Nedoma erinnert sich an Urlaube mit seinen Eltern auf Elba, dort sah er Figuren in den kleinen Einkaufsläden, die er aber einfach nicht zuordnen konnte. Sie hießen Sharp Hand Joe oder Terminator Man und passten irgendwie nicht so richtig zu den Charakteren, die man aus dem TV kannte: die Horrorfigur Freddy Krüger beziehungsweise Arnold Schwarzenegger als durch die Zeit reisender Killer-Roboter.

Die Actionfilme aus dieser Zeit sind wohl auch der Hauptgrund, warum Firmen wie Sun Gold oder Wentoys, auf welchen Wegen auch immer, an die Formen für "normale" Actionfiguren kamen und daraus ihre eigenen Interpretationen der Kinderhelden herstellten beziehungsweise verkauften. Nedoma erzählt, dass oft die Oberkörper-Formen von Charakteren aus dem He-Man-Universum (Masters of the Universe) wiederverwendet wurden, um daraus andere Superhelden zu machen, die an Jean Claude van Damme, Sylvester Stallone oder Schwarzenegger erinnern: So entstand Terminator Man in einer Verpackung, auf der eine Person gemalt ist, die eigentlich wie van Damme aussieht. Und selbst diese Figuren wurden dann von anderen Firmen erneut nachgemacht. "Je schlechter, desto besser", beschreibt Nedoma sein Sammel-Credo.

Natürlich hat der 36-Jährige auch eine Turtles-Sammlung oder jede Menge Star Wars-Figuren, meistens originalverpackt – das steigert den Wert. In der kleinen Knock-off-Szene ist der Zustand der Spielzeuge aber nicht so wichtig. Das ist auch einer der Gründe, warum sich Nedoma auf diese Nische in dem Nischen-Hobby spezialisiert. Die Preise für herkömmliche Figuren stiegen vor einigen Jahren dermaßen an, dass er lieber das Ungewöhnliche suchte. "Das macht’s speziell", sagt er. Mittlerweile sei der Markt aber fast leer. "Das ist schade, aber andererseits auch gut, weil ich keinen Platz mehr habe", sagt Nedoma und lacht.

Eine Lieblingsfigur hat er nicht, denn er mag sie alle. Am seltensten und somit auch am wertvollsten ist, glaubt er, seine Underworld Warriors-Figur in deutscher Verpackung. "Ich war vermutlich einer der Ersten, der sie in Deutschland hatte", sagt Nedoma. Eine voll ausstaffierte Figur kann gut und gerne mal 200 Euro kosten. So viel würde er aber nie zahlen, beteuert er.

Es war übrigens seine Frau, die ihn auf das Hobby gebracht hat. Sie wollte ihm einen besonderen Adventskalender basteln, und Nedoma sagte ihr, dass er gerne ein paar Turtles-Figuren hätte. Die hat ihm seine Frau dann mit viel Mühe sogar auf Ebay ersteigert. Nedoma stellt die Figuren aber nur in seinem Raum aus, darauf haben sie sich geeinigt. Was seine Frau sonst zu dem Hobby sagt? "Sie hat sich damit abgefunden", sagt er und grinst.