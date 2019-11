Sinsheim. (abc) Welche Gabel und welches Messer nehme ich denn jetzt? Und wohin mit der Serviette, wenn das Essen kommt? Diese Fragen mag sich wohl schon fast jeder gestellt haben, der ein edles Restaurant besucht hat – sei es anlässlich eines runden Geburtstages oder auch zu einer Firmenfeier. Antworten hierauf hat der Knigge-Trainer Wolfgang Rau in der städtischen Musikschule bei einem Volkshochschul-Vortrag rund um wesentliche Tisch- und Restaurant-Sitten geliefert.

„Fast überall lauern Fettnäpfchen“, warnte der auch als Unternehmensberater, Verkaufstrainer und Sport-Coach tätige Rau gleich zu Beginn. Denn in der Tat gebe es für fast jede Verhaltensweise feste Regeln. So weit, dass der Mann der Dame die Tür aufhält, wenn man die Lokalität betritt, reichte das Grundwissen guten Benehmens der rund 20 Zuhörer noch. „Allerdings ist diese Regelung heute nicht mehr zwingend.“ Sie diente früher dazu, die Dame vor unliebsamen Überraschungen und Rempeleien zu schützen, erklärte Rau. Im Geschäftsleben gehe, unabhängig vom Geschlecht, dagegen immer der Gastgeber voran. Doch bereits weit vorher hätte man sich dem Knigge-Trainer zufolge kräftig blamieren können. „Mit der Reservierung kommt ein Vertrag zwischen ihnen und dem Restaurant zustande“, betonte Rau und riet den Zuhörern, immer möglichst frühzeitig Bescheid zu geben, wenn ein zuvor gebuchter Tisch wider Erwarten doch nicht benötigt wird. Nutzt man den reservierten Tisch in einem edlen Restaurant wie geplant, muss man ihn nicht suchen. „Warten Sie bitte im Eingangsbereich, bis das Servicepersonal Sie zu ihrem Tisch begleitet“, empfahl Rau. Wird ein Aperitif gereicht, sollte dieser aber nicht mit an den Tisch genommen werden. Braucht man das Personal, sollte man dieses nicht mit einem energischen „Fräulein!“ oder „Herr Ober!“ zu sich rufen. Eine dezente Geste reicht meist aus, um die Aufmerksamkeit der entsprechend geschulten Mitarbeiter zu erregen. Diese kommen automatisch an den Tisch, um die Bestellung aufzunehmen, sobald die Speisekarte zugeklappt wurde. Werden die georderten Speisen an den Tisch gebracht, beginnt in der Regel der Gastgeber, gleich welchen Geschlechts, mit dem Essen – es sei denn, er fordert explizit zum Gegenteil auf. Es muss nichts erwidert werden, das althergebrachte „Guten Appetit!“ ist allenfalls noch im privaten Rahmen gebräuchlich.

Für den „Gruß des Hauses“, in der Regel Weißbrot mit schmackhaftem Aufstrich, wird ein separater Teller nebst Messer gereicht und beim Servieren des ersten Ganges wieder abgeräumt. Für jeden Gang steht eigenes Besteck zur Verfügung, das jeweils von außen nach innen zum Teller hin aufgenommen wird und bei Beendigung des Ganges auf dem Teller verbleibt. Mit den Fingern verzehrt werden dürfen ausschließlich Kanapees und so genanntes Fingerfood, hierzu werden Papierservietten gereicht. Unabhängig davon sollte die Kleidung stets dem Anlass angepasst sein. Ein Jogginganzug wäre also im Konzertsaal deplatziert. Baseballkappen, Hüte und Mützen werden beim Betreten des Restaurants abgenommen, für Handtaschen gibt es mittlerweile spezielle Halterungen. Und das „Proleten-Besteck“ – Sonnenbrille, Portemonnaie, Auto- und Hausschlüssel – hat auf dem Tisch nichts zu suchen. Reden beim Essen ist ausdrücklich erlaubt.

Linkshänder dürfen durchaus das Besteck vertauschen, sollten aber nicht das gesamte Gedeck „umbauen“. Bei Banketten wird nicht angestoßen, kleine Suppentassen dürfen ausgetrunken werden, und am Buffet gilt es, drei Regeln zu beachten: Den Teller nicht überfüllen, gebrauchte Gläser, Tassen und Teller nicht wieder mit zum Buffet nehmen, die Serviette nicht auf dem Stuhl, sondern links neben dem Teller liegen lassen. Und bezahlen tut heutzutage letztendlich immer jene Person, die eingeladen hat. Das kann also durchaus auch die Dame sein. „Die letzte Falle“, sagte Rau, „lauert beim Bezahlen“. Während in Dänemark oder der Schweiz Trinkgeld unüblich ist, sind in Deutschland, Österreich oder Frankreich fünf bis zehn Prozent angemessen.