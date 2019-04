Von Tim Kegel

Sinsheim. Das Kneipenhopping ist sicher in Sinsheim angekommen. Nach einer erfolgreichen Wiederaufnahme der Livemusik-Kneipennächte im vergangenen Jahr und mehrjähriger Pause ähnlicher Veranstaltungen während der Jahre zuvor, feierten am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag Hunderte Rock- und Popfreunde ausgelassen und friedlich im Herzen der Sinsheimer City.

Alles wirkte zunächst wie eine Kopie der Vorjahresveranstaltung: Mildes Frühlingswetter herrschte, zur Blauen Stunde fing das Bummeln an, vermischten sich die Gitarrenriffs vom Soundcheck mit Stadtlärm, Auspuffgedröhne und dem Balzruf der Vögel. "Das wird dann sehr schnell sehr voll", wusste Peter Erdelyvari. Keine halbe Stunde später war sein "Quint’s" rammelvoll. Hier spielte - auf Erdelyvaris "ausdrücklichen Wunsch" - die überregional bekannte "Louis Trinker Band" mit Musikern aus dem Kraichgau und der Kurpfalz.

200 Meter weiter - im Café "SAM" auf dem Burgplatz - ging die "Abteilung Rock" ans Werk, fünf Musiker aus dem Kraichgau. Ihrem Kopf Raffaele Guagliano ist es zu verdanken, dass sich in das ohnehin mit seltenen Titeln versetzte Coverprogramm Italorock-Kracher wie Gianna Nanninis "America" mischen. Auch das "SAM" war binnen einer halben Stunde voll. Mit sieben Bands in sechs Bars und Kneipen wartete das Kneipen-Hopping des Althengstetter Veranstalters X-Events dieses Mal auf: "The Pulz" und die "Banana Beans" auf zwei Etagen im Alten Bahnhof, "Yeah Rock" im Rock Café am Karlsplatz, das "Summit Set" im Subito in der Freitagsgasse und schließlich "Tobias Haase & Friends" im Playa del Sol am Elsenzufer.

Die typischen Eintrittsbändchen - zu 13 Euro für alle Veranstaltungen - waren an der Abendkasse im Lokal noch zu haben, auch wenn manche Vorverkaufsstelle, wie die Tankstelle in der Dührener Straße, in diesem Jahr an die 300 davon im Vorverkauf an den Mann gebracht hat. Zwischen 1000 und 1500 Nachtschwärmer dürften am Ende beim Kneipenhopping gewesen sein. Leicht negativ auf den Andrang ausgewirkt hat sich die Sperrung der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen Rauenberg und Sinsheim ab 22 Uhr am Samstag, hieß es unter Gästen.

Die Veranstaltung verlief nach Rückfrage bei der Polizei friedlich. Am gestrigen Sonntag lagen keine Meldungen über besondere Vorkommnisse vor. Im vergangenen Jahr hatte die Veranstaltung in einer Schlägerei in der Innenstadt gegipfelt. Als störend wurde lediglich der Güllegeruch wahrgenommen, der über dem Landstädtchen lag.