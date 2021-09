Von Falk-Stéphane Dezort

Kirchardt-Berwangen. Kleiner als erhofft, jedoch nicht weniger festlich, wurde im Kirchardter Ortsteil Berwangen am Donnerstagabend mit einem Empfang für geladene Gäste aus Vereinen, Organisationen und Gemeinderat das 50. Jubiläum der Eingemeindung Berwangens zu Kirchardt gefeiert.

Bürgermeister Gerd Kreiter erinnerte an die damalige Zeit und umriss in seiner Rede die Grundlage für den Zusammenschluss. Nachdem die damalige Landesregierung 1968 mit dem "Gesetz zur Stärkung der Verwaltungskraft kleiner Gemeinden" eine Gemeindereform in die Wege leitete, sei Berwangen mit seinen rund 900 Einwohnern damals schnell klar gewesen, dass die Selbstständigkeit nicht mehr zu halten sein würde. Jedoch verliefen die Verhandlungen nicht ohne Reibereien, erinnert Kreiter.

Zunächst sprach man sich in Berwangen für sofortige Fusionsverhandlungen aus, eine gemeinsame Sitzung der beiden Gemeinderäte brachte jedoch kein Ergebnis. Daraufhin entschieden sich die Bürger mehrheitlich gegen eine Eingliederung, sodass der Berwanger Gemeinderat im Mai 1970 beschloss, doch noch einen Nachfolger für August Moser zu wählen. Einen Monat später wurde Otto Nagel zum Oberhaupt gewählt.

Inzwischen wurden Berwangen auch von der Stadt Eppingen Fusionsverhandlungen angeboten, letztendlich entschieden sich Nagel und der Gemeinderat doch wieder dafür, die Verhandlungen mit Kirchardt wieder aufzunehmen, sodass am 20. August 1971 die Eingliederungsvereinbarung unterschrieben wurde und sie zum 1. September in Kraft getreten ist.

In den vergangenen fünf Jahrzehnten sei viel passiert, betonte Kreiter. Alle Punkte aus der Vereinbarung, in der unter anderem der Ausbau des Kindergartens, der Sportanlagen und des Bürgersaals sowie die Erweiterung des Friedhofes mit Aussegnungshalle geregelt war, wurden umgesetzt. "Berwangen ist heute ein beliebter Wohnort mit einem leistungsstarken Gewerbe und Handwerk", sagte Kreiter. "Die Einwohnerzahl ist auf 1400 gestiegen."

Bürgermeister Gerd Kreiter freut sich über die Goldene Hochzeit zwischen Berwangen und Kirchardt. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Der Bürgermeister dankte allen Verantwortlichen der Fusion sowie den Gemeinderäten und Bürgermeistern, dass in 50 Jahren eine harmonische Familie wachsen konnte. "Ein Dank geht auch an Alt-Bürgermeister Rudi Kübler, der 32 Jahre lang erfolgreich dafür gearbeitet hat, dass die Ehe funktioniert."

Im Laufe der Jahre habe sich Berwangen emanzipiert und trete mit anderen Ortsteilen auf Augenhöhe. "Es ist selbstbewusst, hat seine eigene Identität bewahrt und trägt den Vornamen Berwangen mit stolz", freut sich Kreiter. Zwar gebe es hier und da auch Differenzen und Diskussion, doch diese seien für die Entwicklung der Gesamtgemeinde notwendig und richtig.

Der Bürgermeister betonte auch, dass sich Kirchardt und Berwangen trotz anfänglicher Schwierigkeiten über die Jahre immer nähergekommen seien. Als Beispiel nannte er die Kirchgemeinden und die beiden Ortsverbände des VdK, die eng kooperierten. Und auch der Zusammenschluss der Feuerwehr vor 20 Jahren habe sich trotz ihrer Umstrittenheit als richtige Entscheidung etabliert.

Mit Gemeinderat Dr. Jochen Hartmann durfte beim Empfang auch ein Ur-Berwanger Gemeinderat das Wort an die Gäste richten. In seinem Rückblick kam er nicht umhin, auf das "spezielle Verhältnis" zwischen den Familienmitgliedern, wie Kreiter zuvor mehrfach betonte, zu verweisen. "Eigentlich war Berwangen vor Kirchardt da." Zudem seien beide Ortschaften um 1800 noch gleich groß gewesen. Erst mit einsetzen der Industrialisierung und der besseren Verkehrsanbindung hätten sich die Verhältnisse zugunsten Kirchardts verschoben.

Weiter ging Hartmann auf die frühere Rivalität ein und hatte hier so manche Anekdote parat. "Mein Vater hat erzählt, dass die Berwanger Jugendlichen, wenn sie in Kirchardt in der Apotheke etwas besorgen mussten, am Ortsschild erst einmal abgepasst wurden und den Ranzen verhauen bekamen, bevor sie weiterziehen durften." Ebenso hätten sich die Jugendlichen regelmäßig zum Prügeln sonntags auf halber Höhe am Boppelberg verabredet. Die wohl aber größte Rivalität brachten die Lokalderbys der beiden Fußballmannschaften mit. "Da war das ganze Dorf auf den Beinen."

Im Zuge seiner Recherche für die Rede hat Hartmann auch das Gespräch mit Zeitzeugen gesucht und gefragt, was für sie das Positive an der Fusion war: "Da kam nur Schweigen." Erst beim Nachhaken habe sich herausgestellt, dass vieles von dem als positiv Empfundenen als Selbstverständlichkeit betrachtet worden ist. Aber Hartmann betonte auch, dass man in Berwangen durchaus kritisch betrachte, was in Kirchardt passiert. Damit spielte er auf die großen Investitionen der Kommune ins neue Rathaus, in die Schule oder Burggärtenplatz an. "Die Berwanger wollen jetzt auch mal." Und mit dem ehemaligen Gasthaus "Löwen" habe man nun die "einmalige Chance, unsere Ortsmitte weiterzubringen. Die sollten wir uns nicht entgehen lassen."

Das 50. Jubiläum der "Eheschließung" war aber an diesem Donnerstagabend nicht der einzige Grund zum Feiern, sondern anlässlich des jüdischen Lebens in Deutschland, das sich am Sonntag, 5. September, zum 1700. Mal jährt, wurde eine Hinweistafel für einen historischen Rundgang in Berwangen enthüllt. "Seit 1719 gehört das jüdische Leben auch zur Geschichte Berwangens, und dieser möchten wir mit der Tafel gerecht werden", sagt Hartmann.

21 Punkte weist der Rundgang, der in zwei Schwerpunkten unterteilt ist, samt Erläuterungen auf. "Das ist aber nicht alles", betonte der Gemeinderat. Über einen QR-Code werde man auf die städtische Homepage geleitet. Hier gebe es noch zahlreiche weitere Informationen und auch Bilder zu dem jeweiligen historischen Punkt. "Da steckt ziemlich viel Arbeit drin", erzählt Hartmann. Beispielsweise habe er 20 Leute angerufen, bis er endlich herausgefunden habe, wann das Milchhäusle in Berwangen zuletzt angefahren wurde.

Ein zweiter QR-Code soll in den nächsten Tagen folgen und die Tafel mit dem Rad- und Wanderweg "Auf den Spuren jüdischen Lebens" des Landratsamts Heilbronn vernetzen.