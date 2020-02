Von Ines Schmiedl

Kirchardt. Die Sanierung der Birkenbachschule wird deutlich teurer als bisher angenommen. Für rund 182.000 Euro haben die Gemeinderäte jetzt weitere Aufträge vergeben und Nachträge bewilligt. Die Mehrkosten werden allerdings durch eine Einsparung beim Lift zum großen Teil kompensiert. Daher sind unterm Strich nur knapp 22.000 Euro an überplanmäßigen Ausgaben nötig. "Wir sind gut im Zeitplan und hoffen, dass der Umzug der Klassenräume von den Erweiterungsbauten in den sanierten Altbau in den Sommerferien stattfinden kann", sagte Bauamtsleiter Michael Baumgartner in der Sitzung.

Der Aufzug soll im Hof der Birkenbachschule rechts neben der Aula ans Gebäude angebaut werden, damit der Höhenunterschied zwischen den beiden Stockwerken barrierefrei überwunden werden kann. Ursprünglich hatte man hier mit einem größeren Aufzug gerechnet, der mit 160.000 Euro im Budget eingeplant war. Jetzt hat die Kommune ein gutes Angebot erhalten: Für insgesamt 51.000 Euro, inklusive Montage und Bodenplatte, wird ein Kabinenlift mit Spindelantrieb, Teleskoptür und Sicherheitsglas montiert.

Beim Trockenbau werden Mehrkosten von 35.000 Euro nötig. Gründe sind die Brandschutzdecke sowie eine neue Sicherheitsbestimmung, nach der zur Brandmeldeanlage und zur Notstromanlage noch eine elektrische Alarmanlage eingebaut werden muss. Ursprünglich war geplant, dass die neuen Stromkreisläufe an den bestehenden Hauptverteiler angeschlossen werden. "Es macht keinen Sinn, den 30 bis 40 Jahre alten Kasten drinzulassen, wir sollten die Stromverteilung komplett erneuern", sagte Bauamtsleiter Baumgartner.

Das Geländer im Treppenhaus stammt aus den 1960er-Jahren. Bisher war vorgesehen, es nur an die neuen Anforderungen anzupassen und einen höheren Handlauf zu montieren. Nun aber wurde festgestellt, dass es zahlreiche Stellen gibt, an denen das Geländer breiter als zwölf Zentimeter ist. Nach den aktuellen Sicherheitsvorschriften ist das nicht mehr zulässig, weshalb man nun ein neues Geländer montieren will, das knapp 40.000 Euro kosten wird. Da die Ausbesserungsarbeiten wegfallen, betragen die Mehrkosten unterm Strich 16.000 Euro.

Für den Einbau neuer Fenster und Türen musste die Fassade in größerem Umfang geöffnet werden, als zunächst angenommen. Um die sogenannten PCB-Fugen richtig zu schließen und abzudichten, wird mit Mehrkosten von 23.000 Euro gerechnet. Ein anderes Angebot als das des ausführenden Unternehmens habe man nicht eingeholt, weil es im Nachhinein schwierig sei, eine weitere Firma ins Boot zu holen, erläuterte Baumgartner. Diese Kosten für Dämmung und Eckschienen erschienen Gemeinderat Josef Kaya jedoch deutlich zu hoch. Zudem schlagen in dem Bereich noch zusätzliche Putzarbeiten für die Befestigung der Bleche mit 6000 Euro zu Buche.

Außerdem wurd bislang keine Absturzsicherung am Flachdach berücksichtigt. Für künftige Arbeiten auf dem Dach müssen sich die Handwerker anseilen können, weshalb ein Absturzseilsystem montiert werden muss, was 7500 Euro kosten wird. Der Batterieraum für die Steuerung der Notstromversorgung sowie der elektrischen Läute- und Durchsageanlage wird sich zu stark erwärmen. Deshalb muss hier zusätzlich eine Lüftungsanlage eingebaut werden, die rund 6500 Euro kostet. Doch nicht nur die Handwerkerleistungen werden höher, sondern auch die damit verbundenen Ingenieurleistungen: Rund 9000 Euro Mehrkosten werden hier erwartet.

"Es bleibt nicht aus, dass bei einer Sanierung in dieser Größenordnung Nachträge hinzukommen", sagte Bürgermeister Gerd Kreiter. Die Sanierung der Birkenbachschule ist die größte Investition der Gemeinde in diesem Jahr und mit 3,2 Millionen Euro im Etat veranschlagt. Die Landschaftsarbeiten für die Gestaltung des Innenhofes werden im März vergeben. Da der Schulhof derzeit nicht in den Pausen von den Kindern genutzt werden kann, weichen die Schüler auf den unteren Parkplatz neben dem Rathaus aus. Deshalb ist dieser derzeit komplett gesperrt.