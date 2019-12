Von Ines Schmiedl

Kirchardt. In naher Zukunft kann in Kirchardt eine Lücke geschlossen werden, die sich vor vielen Jahren nach der Schlecker-Pleite und der sich daraus resultierenden Schließung der Filiale in der Ortsmitte aufgetan hat. Der Gemeinde liegt ein Baugesuch von der Drogeriemarkt-Kette Rossmann vor, die sich mit einer Filiale im neuen Baugebiet "Metzgersrain" ansiedeln wollen.

Der neue, sechs Meter hohe Drogeriemarkt wird am Kreisverkehr am Kirchardter Ortseingang von Fürfeld kommend entstehen, quasi gegenüber vom Rewe-Supermarkt. Auf einer Grundfläche von 1023 Quadratmetern soll der neue, moderne Markt in der Melitta-Bentz-Straße 28 gebaut werden. Davor, auf der dann befestigten Außenfläche von 1175 Quadratmetern, sollen 30 Parkplätze sowie 14 Fahrradabstellplätze erstellt werden. Die "Melitta-Bentz-Straße" führt in naher Zukunft vom Kreisverkehr ins künftige Baugebiet "Metzgersrain".

Bis die Kirchardter dort allerdings Seife, Nagellack, Lippenstifte und Co. einkaufen gehen können, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Denn mit der Erschließung des Mischgebiets wird nicht vor Sommer 2020 gerechnet. Zunächst müssen die Vorarbeiten zum Anschluss der Abwasserkanäle in die Waldstraße stattfinden.

"Baubeginn dafür ist am 1. März 2020", erklärte Bauamtsleiter Michael Baumgartner. Diese Arbeiten werden gut vier Monate in Anspruch nehmen, erst danach kann mit der Erschließung des Baugebiets begonnen werden.

Thema im Gemeinderat war es jetzt, weil das Bauvorhaben die östliche Baugrenze in einer Tiefe von 2,50 Metern von einer Hecke überschreiten wird. "Die Überschreitung der Baugrenze hat keine nachteilige Auswirkung auf nachbarliche Belange", führte der Bauamtsleiter weiter aus. Denn die Abweichung werde in Richtung Kreisverkehr sein. Zudem werde die maßgebliche Grundflächenanzahl mit dem Wert von 0,6 nicht überschritten.

"Es entspricht fast dem Bebauungsplan", fasste es Bürgermeister Gerd Kreiter kurz und bündig zusammen. Geschlossen signalisierte der Rat dem Bauvorhaben Zustimmung. Ratsmitglied Josef Kaya regte an, den Bauherren darauf hinzuweisen, dass das Pultdach sich für eine Fotovoltaikanlage gut eignen würde. "Wir können das gern anregen, wir haben aber keine Handhabe, ihn dazu zu verpflichten", sagte der Bürgermeister.