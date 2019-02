Kirchardt. (isi) "Wir müssen dem Platz endlich einmal einen Namen geben, die Bezeichnung Außenanlage des ehemaligen Gasthauses Hirsch ist so sperrig", regte Bürgermeister Gerd Kreiter in der jüngsten Gemeinderatssitzung an. Über die Gestaltung mit Pflanzen und die Beleuchtung des Vorplatzes wurden sich die Räte schnell einig. "Ein Name ist uns noch nicht eingefallen", sagte Kreiter.

Momentan sind die Straßen- und Pflasterbauer auf dem Platz gegenüber der Ortsbücherei fleißig am Arbeiten. Die zukünftigen Parkplätze nahe der künftigen Eisdiele können Passanten mehr als bloß erahnen. Nun hat der Gemeinderat dem Beleuchtungskonzept zugestimmt, das Mehrausgaben von 45.000 Euro verursachen wird. Doch bei den noch nicht abgerufenen Gelder für das Sanierungsgebiet Ortsmitte liegen noch 55.000 Euro, die einfließen könnten, erklärte Bauamtsleiter Michael Baumgartner.

Der Bereich an der Hauptstraße soll durch vier Bäume beschattet werden, die bei Dunkelheit von unten angestrahlt werden. Auf dem Platz soll es auch so genügend Licht geben. Auch der Weg zur hinteren Hauptstraße wird gut beleuchtet, teilweise durch Calla-Leuchten, die es im Ort bereits gibt, teilweise durch so genannte Pollerleuchten, die auf einer Höhe von 1,20 Metern Lichtpunkte setzen. Für eine stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung, die den Gemeinderäten besonders wichtig war, werden ausreichend Steckdosen und Anschlüsse eingeplant.

Außerdem werden zehn Fahrradbügel installiert. Darüber hinaus gibt es zunächst drei Boxen, in denen jeweils zwei Akkus von E-Bikes sicher eingeschlossen und gleichzeitig geladen werden können. Sollte das nicht ausreichen, können weitere Fächer jederzeit eingebaut werden. Einen Anschluss für eine Ladestation für Elektroautos ist ebenfalls eingeplant. Der Zebrastreifen wird um etwa acht Meter verlegt. Insgesamt werden sieben neue Straßenlaternen aufgestellt. Über den Brunnen, der den Mittelpunkt des neuen Platzes bilden soll, wurde noch nicht beraten.

Doch die Pflanzarbeiten, die nach einem hohen Ausschreibungsergebnis von 64.000 Euro im vergangenen Jahr zurückgestellt wurden, sind jetzt vergeben worden. In einer erneuten, beschränkten Ausschreibung hat der günstigste Bieter 35.000 Euro für die Außenanlagengestaltung errechnet. Darin enthalten sind auch die Pflanzarbeiten zur Anbindung im Bereich Hintere Hauptstraße zur Brunnengasse hin. Darüber hinaus ist es noch ein lokales Unternehmen aus Berwangen, das den Zuschlag nun einstimmig erhalten konnte. "Es hat sich gelohnt, dass wir diese Arbeiten seinerzeit zurückgestellt haben", meinte Bürgermeister Kreiter.