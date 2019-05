Kirchardt. (isi) Für das Gebiet zwischen Bad Rappenauer Straße, Grombacher Straße und Untere Herrenbergstraße hat der Gemeinderat jetzt den Entwurf der ersten Änderung des Bebauungsplans "Ob dem Herrenberg" auf den Weg gebracht. Damit werden ehemals landwirtschaftlich genutzte Flächen nachverdichtet, und einige neue Häuser können auf bereits erschlossenen Grundstücken realisiert werden. Die seitherige Mischbaufläche wird in Wohnbaufläche umgewandelt.

Uneinig waren sich die Ratsmitglieder hingegen, wie groß die bald zu bauenden Häuser werden dürfen. Denn im von Vermessungsingenieur Andreas Braun erarbeiteten Planwerk waren für die südliche beziehungsweise die südwestliche Seite drei Wohneinheiten pro Einzelwohnhaus vorgesehen, auf der nordöstlichen zwei Wohneinheiten. Pro Wohneinheit müssen laut geändertem Bebauungsplanentwurf zwei Stellplätze nachgewiesen werden.

Die Grundstücke werden über eine gut fünf Meter breite Stichstraße von der Gromberger Straße aus erschlossen. Sie endet in einem so genannten Wendehammer, der einen Durchmesser von 20 Meter hat, damit ein Müllauto durch die Straße fahren kann. Sieben öffentliche Stellplätze werden in der Nähe des Wendehammers angelegt. Die Trafostation wird um ein paar Meter versetzt, damit die Straße die nötige Breite bekommt.

Über die Grundstücksgestaltung wird ähnlich wie beim Bebauungsplan für das Gebiet "Metzgersrain", für das ebenfalls Andreas Braun die Pläne erarbeitet hat, auch für "Ob dem Herrenberg - 1. Änderung" die begrünte Fläche festgeschrieben: Mindestens 50 Prozent der Flächen, die nicht für Haus oder Stellplätze benötigt werden, muss begrünt werden. Monotone Stein-, Glasstein- oder Schotterflächen sind nicht zulässig.

Nach dem ursprünglichen Plan hätten auf den fünf größeren Grundstücken im Bebauungsplangebiet Häuser mit drei Wohnungen gebaut werden dürfen. Da so große Wohneinheiten nicht nur Umgebungsbebauung passe, stellte Ratsmitglied Gerd Wolf den Antrag, generell nur zwei Wohnungen pro Grundstück im Planwerk zuzulassen. Diesem Ansinnen folgten elf Ratsmitglieder, damit war der Beschluss mehrheitlich gefasst.

Dem Baugesuch eines Privatmannes, dem bereits in der vorherigen Sitzung die Zustimmung verweigert worden war, mit Hinweis darauf, dass man zuerst Planungssicherheit haben wolle, wurde die Zustimmung erneut verweigert, weil in seinem Antrag drei Wohnungen vorgesehen waren und das nach dem überarbeiteten Entwurf nicht mehr zulässig ist. Zudem wurde noch im Entwurf festgeschrieben, dass die zwei Pkw-Stellplätze pro Wohneinheit separat anfahrbar sein müssen, also nicht hintereinander angeordnet werden dürfen.