Kirchardt. (pol/mün) Mitten in der Nacht drang ein Mann in einen Lagerraum eines Einfamilienhauses in Kirchardt ein. Er versuchte einen Laubsack anzuzünden und zerstörte Gegenstände im Garten. Das war am 1. Februar 2014. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen ausgemacht - aber der Fall gibt immer noch Rätsel auf.

Ein mittlerweile 23 Jahre alter Mann soll vor fünf Jahren für den Einbruch und die versuchte Brandstiftung verantwortlich sein. Der angerichtete Sachschaden wurde damals auf rund 6.000 Euro beziffert. Am Tatort waren DNA-Spuren von den Ermittlern gesichert worden. Jetzt gab es den Treffer, weil der 23-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt wegen gefährlicher Körperverletzung einsitzt.

Vor einigen Monaten wurde der Mann nach einer Messerstecherei erkennungsdienstlich behandelt, wozu auch eine Speichelprobe gehörte. Die Auswertung ergab nun eine Übereinstimmung mit der gefundenen DNA-Spur in Kirchardt.

Das Motiv des polizeibekannten Mannes ist völlig unklar. Er kannte auch nicht die Bewohner des Einfamilienhauses.

Da der dringen Tatverdächtige der Drogenszene zugehören soll, schließen die Ermittler nicht aus, dass er unter starkem Drogeneinfluss stand.