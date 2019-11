Von Ines Schmiedl

Kirchardt. Gleich mit zwölf Spaten wurde mit dem Bau des neuen Katharinenstifts gegenüber der evangelischen Kirche in Kirchardt begonnen. Zu einem offiziellen Termin hatten sich Bauherren und Initiatoren bei strahlendem Herbstwetter am Samstag verabredet. Der Bagger begann am Montag mit seiner Arbeit für die „Seniorenresidenz“.

„Herzlich willkommen“ lud ein handgeschriebenes Schild an der Apotheke ein, und mehr als 100 Gäste hatten sich versammelt. „Dem heutigen Tag gehen gut zweieinhalb Jahre Planungsarbeit voraus“, erinnerte Dr. Tilman Rock, der gemeinsam mit seinem Bruder Michael Rock das Projekt auf den Weg gebracht hat.

Seit der ersten Idee im Sommer 2016 haben sie nicht nur den Architekten Wolfgang Unger, Projektentwickler Rainer Käpple oder den Generalunternehmer Klaus Weinmann ins Boot geholt, sondern mit dem Katharinenstift aus Sinsheim auch eine Betreibergesellschaft des Diakonieverbunds Baden gefunden, die zum Konzept passt.

Das Katharinenstift hat sein „Mutterhaus“ im Wiesentalweg in Sinsheim und wird in zwei Jahren eine „Tochter“ in Kirchardt haben. Christina Langer, die Geschäftsführerin der Sinsheimer Einrichtung, freut sich über das Engagement in Kirchardt. Seit diesem Jahr werden im Seniorenstift in Sinsheim mehr Pflegekräfte ausgebildet, damit bei der Eröffnung der Anlage in Kirchardt genügend Fachpersonal zur Verfügung steht. Neben der Apotheke Rock in der Hauptstraße soll es künftig 88 Pflegeplätze in Einzelzimmern sowie zwölf betreute Wohnungen geben.

Das im Erdgeschoss vorgesehene Bistro wird ebenfalls vom Stift bewirtschaftet und ist nicht nur für die Bewohner und Besucher gedacht, sondern öffentlich, erklärte Christina Langer. Für die 90 Pflegeplätze in Sinsheim seien 94 Mitarbeiter beschäftigt, ein ähnlicher Personalschlüssel sei für Kirchardt geplant.

In gut 18 Monaten soll das mehrstöckige Bauwerk fertig sein, sagte der Generalunternehmer Klaus Weinmann aus Michelfeld. Florian Oess von „Consult4b“ GmbH Sinsheim gehört nicht nur zum Planungsteam, sondern war in Doppelfunktion vor Ort: Die von ihm mitvertretene Bürgerenergie-Genossenschaft Kraichgau verwirklicht im Neubau ein eigenes Nahwärmenetz, zudem kommt eine Fotovoltaikanlage mit Speicher aufs Dach.

„Wir wünschen dem Projekt viel Erfolg und freuen uns auf die Eröffnung im Jahr 2021“, sagte Bürgermeister Gerd Kreiter kurz nach dem Spatenstich. Die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde lobte Dr. Tilman Rock, denn das Grundstück neben der Apotheke befand sich im „badischen Stockwerkeigentum“, und erst vor wenigen Wochen konnte mit dem letzten Eigentümer der Vertrag unterzeichnet werden. 17 Flurstücknummern sind nun für das Projekt vereint worden. „Großen Dank auch an die Familien, die wir für unser Vorhaben gewinnen konnten und die ihre Gärten aufgegeben haben“, sagte Rock. Bei Sekt und Brezeln konnten sich die Gäste am Samstag noch über das Vorhaben austauschen.