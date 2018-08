Kirchardt. (pol/mare) Wegen versuchten Totschlags ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 25-Jährigen. Das teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Heilbronn in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Der Mann geriet demnach in der Nacht zum Sonntag in Kirchardt mit einem 34-Jährigen in Streit, in dessen Verlauf der Jüngere seinem Kontrahenten ins Gesicht schlug und in den Oberarm biss. Am Sonntagabend begegneten sich die beiden zufällig wieder im Burggärtenweg.

Der 34-Jährige war in Begleitung eines Verwandten und eines Freundes. Der 25-Jährige begann plötzlich, die Gruppe mit einem Messer anzugreifen. Mithilfe eines Plastikstuhls konnte der Angriff abgewehrt werden.

Die alarmierte Polizei nahm den Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig fest. Da er in der vergangenen Zeit mehrfach wegen verschiedener Straftaten - unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten - aufgefallen war, wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn Haftbefehl erließ. Der Grund des Streits ist bislang noch unklar.