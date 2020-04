Kirchardt. (isi) "Mit dem Zeitplan bei der Sanierung der Birkenbachschule sind wir ins Hintertreffen geraten", sagte Bürgermeister Gerd Kreiter. Bisher war vorgesehen, dass in den Sommerferien die Räume im bis dahin sanierten Altbau des Schulgebäudes bezogen werden. Doch daraus wird nichts: Der Zeitplan ist ins Wanken geraten. "Die Asbestsanierung hat länger gedauert", begründete Kreiter die Verzögerung bei den Arbeiten. Dieser Auftragsposten habe mehr Zeit in Anspruch genommen, und damit verzögerten sich nun auch die nachfolgenden Gewerke. "Derzeit liegt noch kein neuer Bauzeitenplan vor." Doch daran werde mit Hochdruck gearbeitet. Auch wisse man noch nicht, wann der Umzug über die Bühne gehen könne.

Wie berichtet, werden derzeit 3,8 Millionen Euro investiert, um das Hauptgebäude der Birkenbachschule aus den 1960er-Jahren zu erneuern. "Die Kosten befinden sich nach wie vor im Rahmen", versicherte Kreiter dem Gremium. Die beiden Erweiterungsbauten der früheren Werkrealschule werden für die Grundschule nicht mehr benötigt. Künftig werden die Schüler der ersten bis vierten Klassen nur das Kerngebäude nutzen.

In der Sitzung beschloss der Rat außerdem, dass die 28 Jahre alte Heizungsanlage erneuert wird. Bisher war das in der Renovierung nicht berücksichtigt. Doch die Anlage funktioniert mit einer Software aus dem Jahr 1992, die sich nicht mehr aktualisieren lasse. Deshalb müssen Schaltschrank, Temperaturfühler, Rechner und Software erneuert werden. Die alte Anlage, die nicht nur die Heizkörper in den Klassenzimmern, sondern auch die Temperaturen in den benachbarten Gebäuden wie Hallenbad, Sport- und Festhalle sowie im Rathaus steuert, wird nun erneuert. Der Gemeinderat vergab den Auftrag einstimmig an den günstigsten Bieter, der die Arbeiten für 24.100 Euro erledigen will. Bereits in der kommenden Woche soll der neue Schaltschrank geliefert werden.