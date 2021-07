Von Ines Schmiedl

Kirchardt. Nach ausführlicher Beratung kam der Kirchardter Gemeinderat noch zu keinem Ergebnis in Sachen Brunnen vor dem Rathaus. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Altbaus am künftigen Rathaus hingegen ist einstimmig in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend beschlossen worden.

Im Herbst soll der Umbau beginnen: Dann wird aus dem einstigen Bankengebäude in der Hauptstraße 36 das neue Rathaus mit mehr Platz für die Verwaltungsmitarbeiter und einem großzügigen Bürgerbüro im Erdgeschoss. Die Tage der geschotterten Fläche neben dem Gebäude sind gezählt. Denn der neue Eingang wird seitlich in Richtung der jetzigen Schotterparkplätze liegen. Hier entstehen auf zwei Ebenen 19 gepflasterte Stellflächen für die Rathausbesucher. Doch auch optisch soll der künftige Rathausvorplatz aufgewertet werden, das haben die Gemeinderäte im April beschlossen und den Planer damit beauftragt, ein Konzept für einen Brunnen zu erarbeiten.

Planer Martin Oszter hat nun in seinem Entwurf das rechteckige Thema der Parkplätze aufgenommen und möchte zwei rechteckige Brunnenkörper auf den beiden Ebenen des Parkplatzes schaffen. Beide sind über Wasserspeicher miteinander verbunden, sodass das Wasser in Bewegung bleibt und von einem Becken ins andere plätschert. Dabei wird das Wasser mit viel Sauerstoff angereichert, damit weniger Chemie nötig ist. Am oberen Brunnen sind Bänke vorgesehen, die über Eck aufgestellt werden sollen. Die Anzahl an Parkplätzen hat er nicht reduziert, sondern das Wasserspiel am vorderen Eck platziert. Doch genau hier befürchteten einige Räte, dass der Brunnen zu nah an der viel befahrenen Durchgangsstraße sei und Kinder sich im Spiel vergessen und einfach auf die Straße rennen könnten. Dem könne durch ein flaches Beet Abhilfe geschaffen werden, entgegnete der Planer. Auch ein Geländer war im Gespräch.

Die geplanten 40 bis 45 Zentimeter Wassertiefe machten wiederum anderen Gemeinderatsmitgliedern zu schaffen, denn die reichen aus, dass ein kleines Kind darin ertrinken könnte. Deshalb soll der Planer seinen Entwurf überarbeiten und nur 20 Zentimeter Wassertiefe vorsehen.

Ratsmitglied Philipp Kumpf hatte einige Anregungen aus seiner Tätigkeit als Garten- und Landschaftsbau-Meister, bei der er schon einige Wasserspiele gebaut habe. Er schlug statt der Brunnenbecken Wassertische vor, die besser sauber gehalten werden können und vom Wasser lediglich überspült werden. Die Gefahr zu ertrinken sei dann nicht mehr gegeben. "Wassertische sind derzeit sehr gefragt. Sie sehen klasse aus, das Wasser glitzert und plätschert, die Kosten sind geringer", zählte Kumpf die Vorteile auf. Auch anderen Gemeinderäten waren die von Oszter hochgerechneten Kosten zwischen 115.000 und 142.000 Euro deutlich zu hoch. Ratskollegin Elke Betz fragte sich, ob die Brunnen tagsüber nicht als Badestätten von Eltern mit Kleinkindern genutzt und dabei verunreinigt werden könnten. Nachts befürchtet sie einen Tummelplatz für Jugendliche, die die Wassertische sicher auch spannend fänden.

Doch es gab auch Mitglieder im Gremium, die sich klar für den Entwurf von Oszter aussprachen. Am Ende fand Bürgermeister Gerd Kreiter einen Kompromiss: Der Planer wurde gebeten, Alternativen aufzuzeigen und dabei die Idee mit den Wassertischen aufzunehmen. Über den Brunnen soll dann voraussichtlich in der Septembersitzung entschieden werden.

Aber nicht nur über einen möglichen Brunnen, sondern auch über eine Fotovoltaikanlage für das Rathaus wurde gesprochen. Diese soll nach Vorschlag der Verwaltung auf die nördliche Hälfte des Altbaus, nicht auf das Tonnendach, gebaut werden. Diese Ecke auf dem Flachdach sei weniger beschattet als der Teil, der näher zum höheren Gebäude mit dem Tonnendach liegt. Mit Ausgaben von rund 20.000 Euro rechnet der Planer. Sie sollen sich jedoch innerhalb von zehn bis zwölf Jahren amortisieren. Geschlossen stimmte der Gemeinderat dem Bau einer solchen Anlage auf dem Dach zu.