Hochsommerliche Temperaturen lockten am Wochenende zahlreiche Besucher an den Elsenzer Badesee. Die, die gekommen waren, hielten sich,so gut es ging, an die Hygiene- und Abstandsregeln. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen-Elsenz. Der Ohrwurmklassiker von Conny Froboess "Pack die Badehose ein…" wurde am Samstag von vielen Menschen mit einem Sprung ins kühle Nass gekrönt. Entsprechend voll war es am Ufer des Sees. Besonders Familien mit Kindern, aber auch Gruppen von Jugendlichen, nutzten das schöne Sommerwetter für einen Besuch. Erfreulich war, dass sich alle Gäste angesichts der Corona-Situation um Einhaltung der Abstände bemühten.

Die Liegewiesen rund um das gesamte Seeufer waren deswegen teils vereinzelt, teils grüppchenweise von Sonnenhungrigen belegt. Statt Feierstunde zur Eröffnung gab es auf der Freiterrasse des Seehauses mit Eisfahrrad und Foodtruck einen Testlauf mit "Geschlossener Gesellschaft", und auch der Ansturm auf der neu erstellten Calisthenics-Anlage hielt sich in Grenzen.

Zum Turnen war es mit weit über 30 Grad eigentlich viel zu heiß. Einige probierten die neuen Geräte zur körperlichen Ertüchtigung dennoch aus. Kinder hangelten an den Stangen oder schaukelten auf der mit beweglichen Ketten befestigten Hängeplatte, auf der man mit einiger Wiederholungsdisziplin sein Gleichgewicht wieder ins Lot bringen kann. Statt mahnender Personaltrainer weisen Schrifttafeln auf die richtige Nutzung der Geräte hin und geben Tipps zu Variationen. Angesichts der Coronagefahr zog der eine oder andere Nutzer die Desinfektionstücher aus der Hosentasche, andere standen vorsichtshalber lieber gleich als stille Beobachter am Rand des Sportplatzes.

Die meisten Gäste allerdings zog es schnurstracks zum Wasser, und bereits am frühen Nachmittag waren die grünen Liegewiesen mit farbenfrohen Handtüchern gepunktet. An den Wasserrändern ließ man entspannt die Füße im Wasser baumeln, den schützenden Sonnenschirm über den Köpfen gespannt. In der Männerhand ein Bierchen, die durstigen Damen nuckelten stattdessen lieber an ihren Wasserflaschen. Für die Kinder hatte man einen riesigen pinkfarbenen Flamingo mit Luft aufgepumpt und auf den See entlassen. Eine Gruppe junger Badenixen schwamm scherzend und lachend mit dem Rettungsring über den See, und am Sandsteinufer ließen Mütter ihre neugierigen Sprösslinge nur zögerlich ins Wasser tapsen.

Für Seehauswirtin Michaela Strohmeier war dieser Samstag mehr als einfach nur ein Sommertag. Mit feierlichem Tamtam seitens der Stadtverwaltung sollte ihr Wirtshaus eröffnet werden. Doch wegen des erwarteten Andrangs an Badegästen, wurde die Feier kurzfristig abgesagt. Strohmeier ließ sich davon nicht entmutigen, lud Familie, Freunde und Bekannte zum Testlauf ein.

Seit 15 Jahren betreibt die Sinsheimerin, deren familiären Wurzeln in Elsenz liegen, eine Eventagentur. Für ihre Gäste will sie künftig nur eine "kleine Karte" anbieten. Dafür legt sie viel Wert auf Nachhaltigkeit. "Ich koche leidenschaftlich gern", sagt sie. Dass die Produkte aus der neu eingerichteten Küche allesamt aus dem Ort beziehungsweise aus der Region kommen, ist für sie selbstverständlich. Ihre Gäste dürfen sich auf frisch geschnippelte Pommes, gebackene Champions, Kartoffelrösti, knackige Salate sowie Kuchen und Torten aus eigener Herstellung freuen.