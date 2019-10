Von Ulrich Brefka und Tim Kegel

Sinsheim-Eschelbach. Greta vorne, Greta hinten, Greta oben, Greta unten: Sie ist eben eine Reizfigur, eine Zeiterscheinung, eine irgendwie liebenswerte, zugleich aber auch tragische Gestalt, an der sich der eine oder andere Zeitgenosse gerne die Hörner abwetzt. So geschehen bei einigen der jüngsten Kirchweih-Feste: Als in Meckesheim eine auf den Namen "Klima-Gretel" getaufte Kerweschlumpel verbrannt wurde, hagelte es erboste Zuschriften und es kam zum "Shitstorm". Daraufhin wurde in Zuzenhausen eine zunächst "Gre(a)ta Klima" genannte Strohpuppe eilends zu einer unverfänglichen "Klima Wandelina" umgetauft.

In Eschelbach sah man’s am Kerwemontag ganz entspannt: "Wir hätten Sie auch Speedy Greta nennen können, unsere Kerweschlumpel", sagt Benjamin Bender. Man habe sich in der Gruppe eben auf "Greta Vollgas" geeinigt, was wohl einige Deutungen zulasse, aber letztlich nur als Spaß zu verstehen sei, stellt Bender klar. Er ist Mitglied der Vorstandschaft des eingetragenen Vereins "Kerweborscht" in Eschelbach - was dialektal bereinigt so viel wie "Kichweihburschen" heißen soll. So sagte denn auch der im schicken schwarzen Outfit mit Zylinderhut auftretende Kerwepfarrer während der symbolischen Feuerbestattung auf dem Gelände des Schützenhauses in gezirkeltem Reim: "Mit unserer Greta Vollgas - da hatten wir drei Tage Spaß." Es sei einfach nur eine Gaudi gewesen, nicht im Entferntesten habe man daraus gar ein Politikum machen wollen.

Im vergangenen Jahr sei es noch die "PaybackPaula" gewesen, die drei Tage oben am Fachwerk des alten Rathauses hing. Man habe "aus Nachhaltigkeitsgründen" sogar lediglich eine einzige Schlumpel-Puppe, die immer wieder in eine andere Rolle schlüpfe, einen anderen Namen erhalte. Und dies spreche schon alleine für die klima- und umweltfreundliche Haltung der Kerwe-Enthusiasten.

Oben auf dem Hügel werde dann lediglich ein "vorher noch schnell ausgewechselter leerer Fichtensarg verbrannt" - eben symbolisch, quasi eine "feuerliche" Verabschiedung vom Kerwetreiben für ein Jahr. Und so sah es auch, was beiläufige Gespräche zeigten, die begleitende "Trauergemeinde", die den "Leichenzug" vom alten Rathaus bis hin zum Schützenhaus eskortierte - mit dabei der Fackelzug der Jugendfeuerwehr sowie Angehörige vom örtlichen Musikverein. Und es sei in der Tat erstaunlich, hörte man mehrheitlich unter den Leuten im Zug, welch Hype sich rund um Greta aufgebaut - oder besser: aufgebauscht - habe, welche Empfindsam- und zugleich Empfindlichkeiten dabei berührt würden, sich gebildet hatten und immer noch bilden würden. Möglicherweise komme ihr in der Tat mehr Bedeutung zu als ihr eigentlich - bei genauerem Hinsehen - zustehe.

Der hinter der karnevalistisch anmutenden Aktion stehende Verein "Kerweborscht" fand sich im Übrigen vor ungefähr 20 Jahren zusammen und habe zurzeit "so um die 15 Mitglieder", bemerkte Bender. Sinn und Zweck der Gruppe sei es in erster Linie, das dörfliche Vereinsleben, den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft zu fördern. Dabei unterstütze man auch die anderen Vereine bei den Aktivitäten, etwa dann, wenn personell Not am Mann ist.

Mit der Kerweschlumpel, die man vor ihrer Zurschaustellung in lichter Höhe feierlich in einer Sänfte durch das Dorf zum Rathaus trage, wolle man kontrovers diskutierte Zeiterscheinungen ganz einfach karikieren, in kabarettistischer, aber auch nachdenklich stimmender Weise. Man verstehe dies durchaus "als Fingerzeig". Dass dabei das eine oder andere in den falschen Hals geraten mag, müsse man eben hinnehmen. Leider könne man es nie allen recht machen. "Und wer im nächsten Jahr dort oben hängt, muss das Jahr noch zeigen", resümierte Bender kurz und trocken.