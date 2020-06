Von Friedemann Orths

Helmstadt-Flinsbach. Sie ist eine Auffangstation und Heimat auf Zeit: In der Katzenzuflucht Flinsbach werden wilde Katzen an Menschen gewöhnt, gesund gepflegt und Babys aufgepäppelt. Später sollen die Tierchen dann an neue Halter vermittelt werden. Hinter dem Holztor, das mit einem Riegel dafür sorgt, dass kein Fellknäuel ausbüxt, begrüßt Jürgen Eckert Interessierte, die einer Katze eine neue Heimat bieten wollen. Auf dem ehemaligen Bauernhof wächst das Gras zwischen den Steinen, im Inneren des alten Wohnhauses bieten sieben Gehege und drei Käfige Platz für rund 30 Stubentiger. Eine Holztreppe führt in den zweiten Stock; hier fläzen gerade die einzigen Bewohner der Zuflucht in einem Käfig: eine Katzenmama und ihre vier Babys.

Die Katzenzuflucht ist momentan deshalb fast leer, weil Katzen in der Regel ab Mitte Juni werfen. Deshalb haben Eckert und sein Team darauf geachtet, dass jetzt genug Platz ist. Die Babys stammen von wilden Katzen, die auf Bauernhöfen oder in Wohngebieten streunen. Sie werden von der Nachbarschaft gefüttert, die oft überrascht ist, wenn die bekannte Katze plötzlich mit ihren Babys vor der Türe steht. Dann kommt die Katzenzuflucht ins Spiel, die den Wurf einfängt und die Tiere weitervermittelt. Wenn möglich, werden die Kätzchen im Alter von zwölf Wochen abgegeben – allerdings nur, wenn sich die neuen Besitzer per Vertrag verpflichten, die Tiere im Alter von sechs Monaten kastrieren und impfen zu lassen. Das werde auch vom Verein überprüft, erklärt Eckert. Erst danach geht das Tier in den Besitz des Halters über. Grundsätzlich gilt: "Alles, was schmusig ist, geht."

Eckert, ehemaliger Berufssoldat, ist seit 2014 im Verein "Katzenzuflucht Flinsbach" aktiv. Der 63-Jährige war als Oberfeldwebel in der Sanitätsstaffel und späterer Gesundheitsaufseher für Bayern und Baden-Württemberg bei der Bundeswehr unter anderem in Afghanistan stationiert. "Da fliegen auch mal die Bohnen", erzählt er von Transporten durch die Provinz Kundus, bei denen er beschossen wurde. Jetzt kümmert sich der Mann mit dem Schnurrbart um Kätzchen in Flinsbach. Der 2. Vorsitzende ist seit Mitte Mai alleine für den Verein verantwortlich, da sich die frühere Vorsitzende aus privaten Gründen zurückgezogen hat. Für Juli sind Neuwahlen geplant, dann wird Eckert wohl den Vorsitz übernehmen.

Ihm zur Seite stehen derzeit elf ehrenamtliche Helfer, die sich in zwei Schichten am Tag um Katzen und Haus kümmern. Neben Füttern und Spielen müssen Medikamente verabreicht oder die Gehege gesäubert werden. Im Winter werden die Öfen befeuert, da das Haus keine Heizung hat. Eine Frau kümmert sich an zwei Tagen um alle Dinge, die im Büro anfallen und betreut die Webseite. Der Verein finanziert sich durch Spenden und die Vermittlung der etwa 170 Tiere pro Jahr. Zwei befreundete Vereine, die "Catsitters" sowie "Katze und Mensch", helfen zusätzlich mit rund 9000 Euro im Jahr aus.

Fehlende Helfer seien "momentan unser größtes Problem", sagt Eckert. Man brauche "dringend Leute, die bereit sind, mitzumachen und auch bei der Stange bleiben". Momentan decken zwei Helfer die Frühdienste ab, diese sind aber auch schon um die 70 Jahre alt. Der Zeitaufwand sei "ganz schön", weiß Eckert. Er ist sich auch klar darüber, dass es nicht einfach ist, jemanden zu finden, der immer zur festen Zeit an einem Wochentag eine Schicht übernehmen kann.

Die Katzenzuflucht nimmt Tiere aus der ganzen Region auf, zum "Einzugsgebiet" gehören der Großraum Sinsheim, Bad Rappenau und Mosbach. Rund 70 Prozent, schätzt Eckert, werden auch wieder in diese Gebiete vermittelt. Allerdings haben Katzen auch schon in Stuttgart, Mainz oder sogar Kiel eine Heimat gefunden.

Dann erzählt Eckert von einem besonderen Fall: Ein Mann, der alkoholkrank ist, besitze mehrere Katzen, die in einer Scheune leben. Manchmal kümmere sich der Mann aufgrund seiner Krankheit aber nicht um die Tiere. Dann bringe die Katzenzuflucht Futter und versuche, ein paar der Tiere mitzunehmen. "Manchmal ist alles gut, dann sechs Wochen später klappt’s überhaupt nicht", sagt Eckert. Wenn dann noch ein neuer Wurf hinzukommt, "dann packen sie’s nicht mehr". Man brauche Überredungskunst, "dass man die Kätzchen bekommt", wenn sie der Mann nicht mehr versorgen könne. Also leistet der Verein sozusagen auch Sozialarbeit? Eckert nickt und sagt knapp: "Joa."