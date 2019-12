Von Adam Jäger

Waibstadt. "Narrentempel": Wie schon in den Jahren zuvor war das Josefshaus bis auf den letzten Platz besetzt, als der Sitzungspräsident Otto Szobotka - mit lustigen Worten untermalt - das närrische Volk bei der Kolping-Fastnacht willkommen hieß und mit kecken Sprüchen durch das Programm mit Büttenreden, Tanzvorführungen, Gesangseinlagen und Schunkelrunden führte. Für die Musik zeigte sich erneut Herbert Keidel verantwortlich.

Eröffnet wurde der Fastnachtsabend mit dem Faschingslied "Ei-ei-ei-ei: Fasenacht bei Kolping." Dass sich die Kolpingsfamilie keine Sorgen um ihre Zukunft machen muss, wurde an diesem Abend deutlich. Nicht nur neue Akteure hatten den Schritt in die Bütt gewagt und mit ihren Vorträgen begeistert, besonders erfreulich war der Auftritt von sehr jungen Närrinnen. Der Nachwuchs an faschingsfreudigen Akteuren ist somit gesichert.

Ihren ersten Auftritt hatten Daniel Horwarth als Feuerwehrmann, Ina Marie Steidel (acht Jahre alt) mit ihrer Oma Marita Bayer als "Zwei singende Hexen", Paula Lott (zehn Jahre) mit dem Vortrag "Als junges Mädchen hat man es schwer, ach, wenn ich doch schon 20 wär", die Nachwuchsdamen Iris Steidel, Katrin Lott, Anke Kaiser, Selina Kaiser, Larissa Beeck, Inge Bertsch, Andrea Schieck und Theresa Bertsch mit einer tollen Show "Wenn ich nicht bei der Kolping wär’, dann wäre ich daheim", sowie Thomas Kaiser und Michael König mit einer spielerischen Szene als "Der Kaiser und sein König".

Ebenfalls Beifall erhielten Rony Wayand mit seinem Lied "Ich bin ein Panther-Bär", Bianca Tagscherer und Michael Tschimmel für ihr heiteres Zwiegespräch, Joachim Zeth, der mit seinen Witzen dafür sorgte, dass an diesem Abend keine Auge trocken blieb, Gudrun Szobotka für ihren Vortrag "Die Schönheitskur" und die Kolpingdamen Ute Brenner, Mechthilde Schwab, Gertrud Link, Helga Henrich sowie Ingrid Locher als Kirchenbesucher.

Das erste Highlight des Abends war der Auftritt des Kolping-Männerballetts unter der Leitung von Astrid Renz-Wennesz. Mit stehendem Applaus begrüßt wurden die Tänzer René Deigner, Olaf Dahms, Martin Lott, Rainer Sigmann, Franz Metzger, Werner Brenner, Uwe Wennesz und Rainer Maurer. Sie boten dabei einen der grandiosesten Tänze, den sie je aufgeführt haben. Natürlich durften sie ohne Zugabe die Bühne nicht verlassen.

Zweites Highlight war der Auftritt der "Waibschder Trauerschnallen" Marita Bayer, Ingrid Locher, Helga Henrich, Ute Brenner, Mechthilde Schwab und Gertrud Link (musikalisch begleitet von Hilde Renz). Sie hatten mit todernster Miene singend darüber berichtet, was in "Waibschd" getratscht wurde und im vergangenen Jahr geschehen ist.

Das dritte Highlight war zugleich auch der letzte Vortrag: Heinz und Joachim Locher sorgten dabei wieder als Putzfrauen von Rathaus und Pfarrhaus mit ihren humorvollen, im "Waibschder Dialekt" gehaltenen Vortrag dafür, dass die Lachmuskeln des Narrenvolkes sehr strapaziert wurden.

Gedankt wurde allen Akteuren mit einem "Kolping-Fastnachtsorden". Das mehr als fünfstündige Programm schloss mit dem großen Finale aller Akteure und mit dem gemeinsam gesungenen Nationallied "Waibschd, Waibschd, dich gibt’s nur einmal".