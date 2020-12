Gundelsheim. (jubu/pol/rl) Eine schwer verletzte Person hat ein Verkehrsunfall am Samstagmittag auf einer Landstraße bei Gundelsheim im Kreis Heilbronn gefordert. Ein 20-jähriger Fiat-Punto-Fahrer war gegen 12.55 Uhr auf der Kreisstraße K2159 von Obergriesheim in Richtung Gundelsheim unterwegs. Am Ende einer langgezogenen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der Punto blieb danach auf der Seite liegen.

Der 20-Jährige war schwer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.

Zeugen des Unfalls können sich unter der Telefonnummer 07132/ 93710 bei der Polizeirevier Neckarsulm melden.