Von Stefan Zeeh

Sinsheim. Seit Jahren schreibt die Jugendhilfeeinrichtung Stift Sunnisheim des Rhein-Neckar-Kreises rote Zahlen, und trotz aller Anstrengungen wird das Defizit nicht kleiner, sondern steigt immer weiter an. Das zeigt der nun dem Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags vorgelegte Jahresabschluss 2018 für das Stift. Im Jahr 2015 betrug das Minus rund 140.000 Euro. Zwei Jahre später betrug es fast eine halbe Million, und im vergangenen Jahr hat man die Grenze von einer Million Euro deutlich überschritten, weist doch der Jahresabschluss 2018 ein Minus von fast 1,1 Millionen Euro auf.

Die Gründe dafür sind vielfältig. So werden etwa von den Jugendämtern ambulante vor stationären Einrichtungen bevorzugt, was sich direkt auf die Belegungszahlen auswirkt. Daher konnten die geplanten Belegungszahlen im Stift nicht erreicht werden. Weiterhin, so der Bericht der Kreisverwaltung, ist die Situation in der Abteilung Ausbildung schwierig, da viele Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben.

Daher hat der Aufsichtsrat des Stifts Sunnisheim im November entschieden, das Angebot an Ausbildungsplätzen auf die Bäckerei, die Schreinerei und den Gartenbau zu reduzieren. Vollständig wollte man die Abteilung nicht schließen, da weiterhin die Chance gesehen wird, dass Jugendämter das Ausbildungsangebot des Stifts wieder stärker nutzen könnten, sollte sich die positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland nicht fortsetzen.

Trotz der nicht vollständigen Auslastung der Jugendhilfeeinrichtung sind die Aufwendungen gestiegen. 42.000 Euro mehr kostete die Schülerbeförderung, was mit der Zahl der zu befördernden Schüler und der Entfernung zu ihren Wohnorten zusammenhängt. Die Personalkosten stiegen um gut eine halbe Million Euro. Gründe hierfür sind die höhere Zahl an Lehrkräften der Schule am Michaelsberg sowie der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst.

Die Notwendigkeit, die Jugendhilfeeinrichtung zu erhalten, wollten die Ausschussmitglieder auch angesichts der finanziellen Schieflage des Stifts nicht in Frage stellen. "Aber über deren künftige inhaltliche Aufstellung müssen wir uns Gedanken machen", forderte Frank Werner (CDU). Claudia Felden (FDP) setzt zudem auf die neue Geschäftsführung, die seit wenigen Wochen der Sozialpädagoge Uwe Gerbich-Demmer innehat.