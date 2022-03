Dorothea Kaack (l.), Dietmar Coors und Birgitt Funk vor dem Gedenkstein für die Ittlinger Synagoge in der Mühlgasse, für den sich der Vater der Schwestern sehr engagiert hat. An diesem Freitag wird nun auch für ihre von den Nazis ermordete Großnichte ein Gedenkstein verlegt. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Ittlingen/Sinsheim. Es war eine "Ausflugsfahrt", die mit dem Erstickungstod endete. Als Frieda Funk am 4. März 1940 auf dem Gelände der Sinsheimer "Kreispflege" gemeinsam mit 74 Frauen und Männern in einen der drei Busse stieg, war sie vielleicht fröhlich, vielleicht auch ängstlich – man weiß es nicht. Sicher ist indes, dass die Fahrt in der Tötungsanstalt Grafeneck bei Gomadingen (heute Landkreis Reutlingen) endete. Dort wurden die 45-Jährige zusammen mit den anderen "lebensunwerten, unnützen Essern" wohl noch am selben Tag in einer umgebauten, als Dusche getarnten Garage des ehemaligen Schlosses von nationalsozialistischen "Rassenhygienikern" mit Kohlenmonoxid ermordet.

"Euthanasie" heißt im Altgriechischen "schöner Tod", doch er war alles andere als das: Das Tötungsprogramm "T4" für psychiatrisch auffällige oder behinderte Menschen war so grausam wie geheim und diente den Nazis auch als eine Art technischer Probelauf für den späteren Völkermord an sechs Millionen jüdischen Menschen, bei dem dann allerdings nicht Kohlenmonoxid verwendet wurde, weil es zu ineffektiv war und zu lange dauerte. Als die "T4"-Aktion nach einem Dreivierteljahr eingestellt wurde, weil die Morde eben doch nicht alle geheim blieben, waren bereits etwa 10.000 Menschen tot.

Frieda Funks Leben in der Sinsheimer Kreispflegeanstalt ist auf mageren zehn Karteikarten dokumentiert. Zehn Karten für 15 Jahre. Sie sei "zu nichts zu gebrauchen", "bösartig" und "renitent" ist darauf vermerkt. Nachdem die Nazis an die Macht kamen, war es das Todesurteil für die Ittlingerin, denn sie hatte als junge Frau offenbar eine Psychose entwickelt, nachdem ihr Verlobter sie sitzengelassen hatte.

"Da ist sie wohl durchgedreht", vermutet Claudia Funk. Sie hat gemeinsam mit ihren Schwestern Birgitt Funk und Dorothea Kaack das Leben und Sterben ihrer Großtante ergründet und dafür gesorgt, dass von diesem Freitag an ein "Stolperstein" in der Ittlinger Straße Im Heppich an Frieda Funk erinnern wird. Der Künstler Gunter Demnig wird ihn im Beisein von Bürgermeister Kai Kohlenberger, zahlreichen Engagierten und den drei Schwestern verlegen. Bitter dabei: Ausgerechnet die Hauptinitiatorin Claudia Funk kann wegen einer Corona-Erkrankung nur zugeschaltet werden.

"Wir hatten als Kinder immer Angst, wenn wir an der ’Kreispflege’ vorbeikamen", erinnert sich Kaack. "Wir dachten: Da kommst du nicht mehr raus!" Woher diese Angst rührte, war den Schwestern lange nicht klar. Erst als sie im Nachlass ihres Vaters ein Foto der Urgroßeltern fanden, auf dem auch ein ihnen bis dahin unbekanntes Mädchen zu sehen ist, begannen sie zu recherchieren, jahrelang, zunächst im Kirchenarchiv, später in Grafeneck, dann im Bundesarchiv, in dem sie schließlich auch auf die Karteikarten aus der "Kreispflege" stießen. "Wir haben Glück gehabt", sagt Claudia Funk, denn von vielen Ermordeten gibt es heute keine Akten mehr, und ihr Vater, der Religionspädagoge Jakob Funk, der sich unteranderem sehr für die Erinnerung an die zerstörte Synagoge in Ittlingen eingesetzt hat, war zu dieser Zeit bereits tot. Latent waren von ihm zu Lebzeiten aber wohl schon Hinweise gekommen, zumindest führen die drei Schwestern ihre besagte Angst vor der "Kreispflege" heute darauf zurück. Offen darüber gesprochen wurde in der Familie damals nicht. Eigentlich hätte der "Stolperstein" für Frieda im vergangenen Jahr zu Jakob Funks 100. Geburtstag verlegt werden sollen, doch Corona durchkreuzte das Vorhaben.

Bei ihren Recherchen lernten die Schwestern auch Dietmar Coors kennen. Er war als evangelischer Pfarrer in Dühren lange auch für das GRN-Betreuungszentrum zuständig, wie die Kreispflegeanstalt heute heißt. Und auch er hat recherchiert, damals noch nicht zu Frieda, sondern zur Anstaltsgeschichte generell, weil er bei seiner Tätigkeit dort stutzig geworden war. "Ich hatte von Anfang an das Gefühl, da muss was passiert sein", blickt er zurück. Aber der Mantel des Schweigens war zunächst dick und undurchlässig. Heute gilt als gesichert, auch aufgrund Coors’ Nachforschungen, dass von den 350 "Kreispflege"-Bewohnern 230 auf dieselbe Weise umgebracht worden sind wie Frieda Funk. Bis in die 2000er-Jahre hatte sich noch hartnäckig die Zahl 17 gehalten, die auch von der Polizei in einem Gerichtsprozess zum Thema angegeben worden war.

Die Anstalt sei in den 1920er-Jahren sehr angesehen gewesen. "Die Psychiatrie in Baden galt als vorbildlich", sagt Coors. Die Menschen wurden dort oft "mit dem besten Willen" abgegeben, wenn sich die Angehörigen nicht mehr zu helfen wussten. Bei Frieda Funk war das 1925 der Fall, nachdem sie Hausrat verbrannt hatte. Spätestens mit den Nazis aber wurde die "Kreispflege" zu einer reinen Verwahranstalt, ohne jegliche Behandlung und schließlich für viele die letzte Station vor dem Tod.

Auf einer der Karteikarten ist über Frieda Funk vermerkt, sie habe "oft lebhaft ans Fenster gesprochen". "Sie wollte wohl raus und versetzte sich in eine Scheinwelt", meint ihre Großnichte Claudia. Besuch von der Familie hatte sie offenbar regelmäßig, die Angehörigen trugen auch die Kosten – bis dann 1940 die amtliche Todesnachricht kam, natürlich nicht mit Grafeneck als Sterbeort und mit dem Hinweis, der Leichnam sei "aus hygienischen Gründen" verbrannt worden. Die seit Generationen in Ittlingen lebenden Funks forderten daraufhin die Urne an, damit Frieda in Ittlingen beigesetzt werden konnte. "Das spricht für Ihre Familie", erklärt Coors den Schwestern, denn viele hätten das nicht gemacht – davon zeuge ein großes Sammelgrab in Grafeneck.

Dass der "Stolperstein" für Frieda Funk an diesem Freitag um 9 Uhr verlegt wird, ist ihren drei Großnichten sehr wichtig. "Damit man sie nicht vergisst – und auch als Wertschätzung", erklärt Kaack. Nachbarn und Gemeinde haben mitgezogen, und Coors wertet das als "Sensation": "In Sinsheim und in Steinsfurt haben wir das noch nicht geschafft."