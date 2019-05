Von Detlef Brötzmann

Ittlingen. Gelingt hier ein ganz großer Wurf? Obwohl es in der jüngsten Gemeinderatssitzung um das Gemeindeentwicklungskonzept 2035 ging, könnte ein Projekt daraus schon im kommenden Jahr in greifbare Nähe rücken: der Bürgerpark am Wehr der Elsenz im südlichen Bereich der Hauptstraße. Bereits heute gibt es dort einen kleinen, öffentlichen Grünbereich mit Spielgerät. Im Zuge der Umgestaltung der Elsenz mit einem ökologischen Konzept zur besseren Durchgängigkeit des Gewässers könnte ein Spiel- und Fitnesspark entstehen.

Zwischen Mühlkanal und Elsenz-Arm soll ein Park mit Wasserspielgeräten und Fitnessstationen entstehen. Grafik: Ingenieurbüro Willaredt

Dazu stellte Simon Schuster vom Ingenieurbüro Willaredt in Sinsheim ein Vor-Planungskonzept für einen großzügigen Bürgerpark mit Wasserspielgeräten für Kinder und Fitnessgeräten für Senioren vor. Im hinteren Bereich des neuen Areals zu den Gärten hin, soll ein kleiner, flacher Wasserlauf als Bypass zwischen dem Mühlkanal und dem Elsenzverlauf entstehen. Trittsteine ermöglichen das Überqueren des Wasserlaufes und Kinder können in der Niedrigwasserrinne nach Herzenslust planschen. Wasserräder auf dem Spielbereich verwandeln den Platz in ein Abenteuerland für Kinder.

Hintergrund Hintergrund Die Projektbegleiter des Gemeindeentwicklungskonzepts 2035, Steffen Niehues und Silke Mittnacht von Beratungsbüro Reschl Stadtentwicklung, stellten in der jüngsten Gemeinderatssitzung rückblickend die erarbeiteten Ergebnisse vor. Aus acht Handlungsfeldern sind 37 Projekte und 24 strategische Ziele hervorgegangen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Die Projektbegleiter des Gemeindeentwicklungskonzepts 2035, Steffen Niehues und Silke Mittnacht von Beratungsbüro Reschl Stadtentwicklung, stellten in der jüngsten Gemeinderatssitzung rückblickend die erarbeiteten Ergebnisse vor. Aus acht Handlungsfeldern sind 37 Projekte und 24 strategische Ziele hervorgegangen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Leitlinien des Konzeptes festzuschreiben. Die Verabschiedung des inhaltlichen Gesamtkonzeptes soll vor der Sommerpause erfolgen. Danach werden die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt. Bürgermeister Kai Kohlenberger taxierte die Finanzierung des möglichen Maßnahmenkataloges auf 3,7 Millionen Euro und betonte in diesem Zusammenhang, dass realistische Vorstellungen festgeschrieben werden sollten. (db)

[-] Weniger anzeigen

Wie Schuster in diesem Zusammenhang hervorhob, birgt der Platz für den Bürgerpark ein riesen Potenzial. Die Wehranlage an der Straßenseite wird zurückgebaut. Hier, wie auch an anderen Stellen der Elsenz, werden die bestehenden Absturzbauwerke entfernt und durch Wasserbausteine zur Strömungsführung ersetzt. Die alten Absturzwehre sind ein Wanderhindernis für Fische. Im Zuge der ökologischen Renaturierung soll das Gewässer für alle Generationen besser erlebbar gemacht werden. Dort wo die Wehranlage steht, führen künftig Blockstufen vom Park hinunter an den Wasserlauf. Dies bietet auch die Gelegenheit, die Mittags- und Abendsonne direkt auf den terrassenförmigen Stufen am Wasser zu genießen.

Das Thema ökologische Durchgängigkeit der Elsenz - einschließlich Uferbefestigung - erstreckt sich jedoch auf den gesamten Verlauf der Flusses im Ortsgebiet. Auch die schmalen Brücken sollen in diesem Zuge ersetzt werden, so dass es einfacher wird, diese dem Kinderwagen zu überqueren.

Im Haushalt sind für die Umsetzung der Durchgängigkeit der Elsenz 194.500 Euro veranschlagt. Nach Abzug von Fördermitteln bleibt der Gemeinde ein Eigenanteil von 29.200 Euro. Bei der vollumfänglichen Umsetzung der neuen Planungsvariante mit Bürgerpark belaufen sich die Kosten nach Schätzung des Büros Willaredt auf rund eine halbe Million Euro. Die Gemeinde könnte jedoch auf eine finanzielle Förderung aus Landesmitteln in Höhe von maximal 85 Prozent der Investitionssumme hoffen. Die Baumaßnahme wäre frühestens 2020 denkbar, hieß er hierzu von Seiten der Verwaltung.