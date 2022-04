Seit mehr als eineinhalb Jahren wird über den Bau eines Naturkindergartens diskutiert. Als es jetzt um den Bauantrag am Standort beim Familienzentrum ging, stimmten acht Gemeinderäte dagegen. Foto: Angela Portner

Ittlingen. (apo) Bereits seit 2020 fehlen der Gemeinde Kindergartenplätze. Als kostengünstigste Lösung wurde der Bau eines Naturkindergartens anvisiert. Doch schon die Standortsuche war ein schwieriges Unterfangen. Bei der anfänglich bevorzugten Variante in der Mulde gab es reichlich Ärger mit den Anliegern, sodass Alternativen gesucht werden mussten. Mit dem hinteren Gartenbereich am Familienzentrum glaubte man wegen der bereits bestehenden Infrastruktur eine gute Lösung gefunden zu haben. Der Gemeinderat hatte dem Anfang Februar auch mehrheitlich zugestimmt, doch als es jetzt um den Bauantrag ging, stellte man sich quer.

Hintergrund sind die Kosten. Laut Planung des Ingenieurbüros Willaredt werden bereits für die Erschließung fast 127.000 Euro benötigt. Darin enthalten ist auch die Feuerwehrzufahrt, die aus topografischen Gründen auf dem Bestandsgelände des Familienzentrums gebaut werden muss. Für den Kauf des Bauwagens muss man mit 103.000 Euro rechnen und für die beiden Holzhütten mit Küche und Toiletten werden weitere 8000 Euro hinzukommen. Die geschätzten Kosten für Ausstattung, Trennwände, Sonnensegel, Küchenzeile sowie Sanitär- und Elektroinstallation betragen rund 27.000 Euro. Unterm Strich stehen exklusive der Architekten- und Ingenieurleistungen 265.000 Euro.

Wäre das Projekt damals in der Mulde realisiert worden, hätte der Naturkindergarten abzüglich der Fördergelder nur 76.000 Euro gekostet. Doch derzeit gibt es keine in Frage kommenden Förderprogramme. Hinzukommt, dass der Gemeinde die Zeit davonläuft. Jedes Kind hat einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Wegen der seit 2020 bestehenden Überbelegung im Familienzentrum musste man jetzt gegenüber dem Kommunalverband Jugend und Soziales eine Selbstverpflichtungserklärung zur Übernahme der Verantwortung abgeben, um die Betriebserlaubnis nicht zu gefährden. Im Klartext heißt das, dass die Gemeinde schadenersatzpflichtig wird, wenn Eltern andere Betreuungsmöglichkeiten wie zum Beispiel eine Tagesmutter in Anspruch nehmen müssen.

Bei der jetzt vorliegenden Kostenaufstellung für den Naturkindergarten mussten die Gemeinderäte dann aber doch schlucken. "Wir wollten eine einfache Lösung", erinnerte Bernd Schwab. Angesichts der Tatsache, dass sich die Kinder vorwiegend draußen aufhalten, verstehe er die "Rieseninvestition" nicht. Bei der Entscheidung für den Standort war man davon ausgegangen, dass die Infrastruktur des Familienzentrums mitgenutzt werden könne. Plötzlich brauche man Ab- und Frischwasserleitungen für die Küche und die zwei Toiletten. Das sei so im Vorfeld nicht kommuniziert worden. Carsten Scheuermann monierte: "Ich fühle mich total überfahren." Daniel Schmidt warf der Verwaltung vor, Druck auf den Gemeinderat auszuüben: "Es ist unsere Pflicht, die Kosten zu hinterfragen." Außerdem hatte er ein grundsätzliches Problem mit der Baugenehmigung: "Ich dachte, bewegliche Bauwerke sind genehmigungsfrei?" Peter Wittwer bat zu überprüfen, ob wirklich eine eigene Feuerwehrzufahrt nötig sei.

Bürgermeister Kai Kohlenberger zeigte sich verärgert über den massiven Gegenwind der Gemeinderäte: "Wir hatten das doch alles diskutiert und klar entschieden." Bezüglich der sanitären Einrichtungen verwies er auf den Hygieneleitfaden des Landesgesundheitsamtes, nach dem für Naturkindergärten jeweils eine Toilette mit Handwaschbecken für zehn Kinder vorhanden sein muss. Karlfred Ebert stellte klar, dass man sich an die Vorschriften halten müsse und kritisierte den "Zickzackkurs", den man seit zwei Jahren fahre. Kindergartenplätze kämen schließlich nicht aus dem Nichts: "Wir können ja kein Zelt aufstellen." Simone Eglsäer gab zu bedenken, dass sich die gesetzlichen Vorgaben nicht ändern werden und man außerdem eine Verpflichtung gegenüber Eltern, Kindern und Erziehern habe: "Irgendwann müssen wir doch mal einen Knopf drankriegen." Da sich bei der Abstimmung acht Gemeinderäte gegen den Antrag aussprachen, muss das Thema nun nochmals nicht-öffentlich diskutiert werden.