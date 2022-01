Von Angela Portner

Ittlingen. Tauben in Hasen verwandeln, geschlossene Ringe zerschlagen, ineinander schieben und wieder auseinander ziehen oder aus einem Ball zwei machen: reine Illusion oder pure Magie? "Vor allem ganz viel Übung", sagt Zauberer Dietmar Willert, der sein Publikum seit 50 Jahren mit seinen Tricks immer wieder aufs Neue unterhaltsam verblüfft. Damit die Täuschung gelingt, braucht man neben psychologischen, mathematischen und physikalischen Kenntnissen vor allem ganz viel Fingerfertigkeit. Oft gehen Monate ins Land, bis ein Kniff so perfekt ist, dass er reif für die Bühne ist.

Einen Elefanten in 100 Meter Entfernung erscheinen zu lassen, sei weniger schwierig als Tischzauberei, sagt Willert. Hier muss er so schnell sein, dass der Zuschauer nur das sieht, was er sehen darf. Mit geschickten Fingern lässt der "Zauberer mit Herz und Humor" Schriften verschwinden, löst blitzschnell Rechenaufgaben auf schwarzen Minischultafeln oder tauscht Inhalte von hübsch verzierten Sarkophagen. Unter seinem Zauberstab fallen Vogelkäfige berührungslos in sich zusammen, und plötzlich sitzt statt der Taube ein Hase drinnen. Wenn sich zu dem Ball in der linken plötzlich auch einer in der rechten Hand gesellt, kann man sich nur noch verblüfft die Augen reiben. Da hilft auch mehrmaliges Wiederholen nicht. Wie macht er das nur? Willert bleibt die Antwort schuldig. Stattdessen beruft er sich auf den Ehrenkodex der Zauberer: "Einen Trick verrät man niemals."

Die Leidenschaft für die Zauberei hat er bereits als kleiner Junge für sich entdeckt. Es waren die Zeiten, als Jonny Donk mit seiner Zirkustruppe über die Dörfer des Kraichgaus zuckelte. Auch ein Zauberer war dabei. Der schenkte dem damals Zehnjährigen bei einer Vorführung im Gasthaus Bären einen zuvor zerbissenen Pfennig. Willert hütete ihn wie einen Schatz. Seitdem ließ ihn die Zauberei nicht mehr los. Bei der Bundeswehr entwickelte er gemeinsam mit einem Kameraden sein erstes Bühnenprogramm. Später studierte er Zauberbücher und war enttäuscht: "Es faszinierte mich nicht." Daraufhin begann er, eigene Tricks zu entwickeln. Seine herzliche und erfrischende Art sowie die besonderen Vorstellungen, bei denen er sein kleines und großes Publikum am liebsten mit einbezog, sprachen sich schnell herum: "Ich war ständig unterwegs."

Vor 50 Jahren hat der heute 80-Jährige den "Magischen Zirkel Heilbronn" mitgegründet, in dem er bis heute aktiv ist. Wer hier Mitglied werden möchte, der muss nicht nur perfekt in die Trickkiste greifen können, sondern auch theoretisches Wissen mitbringen. "Die Aufnahmeprüfung ist nicht einfach", sagt Willert, der schon einige Anwärter erfolgreich begleitet hat. Die Gruppentreffen bieten die Möglichkeit, sich auszutauschen und gegenseitig zu inspirieren. Außerdem finden jedes Jahr Seminare mit international berühmten Zauberern wie zum Beispiel Bert Rex oder Joshua Jay statt. Ein Foto zeigt Willert mit dem Magier David Copperfield gemütlich auf der Couch plaudernd.

Doch die Zauberei ist nicht das einzige Hobby des Ittlingers: Als gelernter Feinmechaniker ist er vor allem ein bewundernswerter Tüftler. In seiner Werkstatt hat er nicht nur eine sehr alte Sammlung von Zaubergeräten restauriert, sondern auch etliche Fünf-Zoll-Modelleisenbahnen und Dampflokomotiven konstruiert. Regelmäßig ist er damit auf dem Sinsheimer "Echtdampftreffen" zu sehen. Irgendwann fing Willert an, sich auch für die Technik von Drehorgeln zu interessieren. Inzwischen hat er vier davon gebaut und stellt mittels Computertechnik sogar die Lochbänder für die Lieder selbst her.

Strahlende Kinderaugen und lachende Gesichter sind für Willert der schönste Lohn für seine Arbeit. Viele hat er bei seinen Vorführungen bereits gesehen. "In Steinsfurt haben sie einmal sogar die Bühne gestürmt", erinnert sich der Ittlinger, der im Ort statt mit seinem Namen eher mit "Der Zauberer" angesprochen wird. Das liegt nicht zuletzt daran, dass er immer etwas in seiner Tasche hat, mit dem er flugs einen seiner Tricks zum Besten gibt. In den zurückliegenden Jahren stand Willert aus Altersgründen kaum noch auf der Bühne. Dafür sind die neun Enkelkinder dankbare Bewunderer seiner Zaubertricks. Der siebenjährige Paul mag den mit den Ringen am liebsten, und seine fünfjährige Schwester Anne hätte gern, dass ihr Opa ein echtes Einhorn zaubern könnte. Doch leider hat die Zauberei ihre Grenzen. Und auch gegen die Pandemie ist Willert machtlos: "Ich bin ja kein Mediziner."