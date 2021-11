Ittlingen. (apo) Wo ist das Geld geblieben, für was wurde es ausgegeben und ganz wichtig: Wie viel bleibt unterm Strich noch übrig? In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden bei einem Finanzzwischenbericht für das laufende Haushaltsjahr Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt. Unterm Strich steht ein Plus von mehr als zwei Millionen Euro. Doch was auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aussieht, kann bei genauerem Hinsehen nur noch mit vorsichtigem Optimismus bewertet werden. Viele der geplanten Maßnahmen wurden noch nicht abgeschlossen oder auf das kommende Jahr geschoben.

Corona reißt in vielen Kommunen ein großes Loch in den Haushalt. Doch während in anderen Gemeinden Steuern und Betreuungskosten erhöht und neue Schulden gemacht werden müssen, müssen das die Ittlinger nicht befürchten. "Wir haben Schlimmeres erwartet", sagt Gemeinderat Karlfred Ebert. Das liegt nicht zuletzt daran, dass bei den Gewerbesteuereinnahmen voraussichtlich 550.000 Euro statt der geplanten 400.000 Euro in der Kasse klimpern werden. Im Vergleich mit dem starken Jahr 2019 findet das Kämmerer Martin Schlepp allerdings immer noch "unterdurchschnittlich". Während die Einnahmen bei der Grundsteuer A (unbebaute Flächen) unverändert bleiben, fällt die Grundsteuer B (bebaute Flächen) von geplanten 282.000 auf 288.000 Euro etwas üppiger aus. Jedoch ist ein fast gleichbleibendes Finanzniveau in einem Pandemie-bedingt schwierigen Wirtschaftsjahr wohl eher positiv zu bewerten.

Die Ausgaben haben sich von 5,9 im Vorjahr auf 6,1 Millionen Euro erhöht. Der größte Teil davon wird von den Personalkosten verschlungen, wobei Tarifsteigerungen der im öffentlichen Dienst beschäftigten Mitarbeiter recht gut abgefangen werden konnten. Allerdings verursachte die Schaffung von 2,25 neuen Stellen in der Verwaltung sowie die neu eingeführte Schulsozialarbeit weitere Kosten. Das meiste Geld gibt die Gemeinde weiterhin für die Kinderbetreuung aus. Mit rund 1,1 Millionen Euro entfallen mehr als die Hälfte der Personal- Versorgungsaufwendungen auf pädagogisch tätige Mitarbeiter.

Bezüglich der ordentlichen (wiederkehrenden) Erträge wie Steuern, Beiträge und Gebühren rechnet die Gemeinde mit einem Anstieg um rund 70.000 Euro auf mehr als 5,8 Millionen Euro. Da die ordentlichen Aufwendungen diese jedoch übersteigen, ergibt sich ein negatives Ergebnis in Höhe von rund 300.000 Euro. Dazu kommt, dass die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer aufgrund der pandemischen Auswirkungen auf voraussichtlich 1,3 Millionen Euro sinken werden. Diese bilden jedoch gemeinsam mit den Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von 1,2 Millionen Euro die wichtigste Einnahmequelle.

Ein bisschen mehr Geld hier, ein bisschen weniger dort. Unterm Strich würde man das als eine stabile Haushaltssituation bezeichnen. Für Investitionsmaßnahmen waren 5,4 Millionen Euro eingeplant. 723.000 Euro davon verschlang der zweite Sanierungsabschnitt der Ortsmitte. Das Projekt ist abgeschlossen, die bereits bewilligten Fördergelder stehen aber noch aus. Auch der Grunderwerb des Katzenrains, der Kauf eines neuen Salzsilos und die Digitalisierung der Schule haben einen Erledigungshaken bekommen. Jedoch mussten Investitionen in Höhe von knapp 3,7 Millionen Euro (ohne Berücksichtigung von Fördergeldern) aufs nächste Jahr verschoben werden.

Auch wenn sich die Verschuldung, abgesehen von der vollständig durch Negativzinsen gegenfinanzierten Kreditierung für das Projekt "EnBW vernetzt" (wir haben berichtet) nicht erhöhen wird, muss die gute Liquidität der Gemeinde mit Vorsicht bewertet werden, denn es ist kaum zu erwarten, dass die Einnahmen im kommenden Jahr erheblich steigen. Besonders wegen der hohen Investitionsverschiebung rät Gemeinderat Bernd Schwab deshalb zur Zurückhaltung bei künftigen Investitionen: "Wir müssen schon sehr aufpassen."