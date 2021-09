Der neue Bahnübergang an der „Friedensherrberge“ wurde am Wochenende eingebaut. Von Samstagfrüh bis in die Nacht auf Montag wurde rund um die Uhr gearbeitet. Montagmorgen konnten die Züge wieder fahren. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Ittlingen. Bagger und andere schwere Baumaschinen, dazu zahlreiche Arbeiter in orangefarbener Kleidung. Wer zwischen Reihen und Ittlingen unterwegs ist, kann die Baustelle praktisch nicht übersehen. Jüngst wurde sogar am Wochenende gearbeitet. Der neue Bahnübergang an der "Friedensherrberge" kommt gut voran, er ist voraussichtlich noch im September fertig, teilte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage mit. Doch dabei handelt es sich nur um den ersten Bauabschnitt des Projekts. Im Oktober startet der zweite, und dann ist die Straße laut Bahn vier bis fünf Monate gesperrt.

Die Schiene und das gesamte Gleisbett wurden am Wochenende ausgebaut. Einige Meter weiter wurde dann der neue Bahnübergang neu aufgebaut. Dazu wurden die Schwellen aus Metall durch solche aus Beton ersetzt – diese sind stabiler. Die Schiene selbst konnte gerichtet und wiederverwendet werden. Nachdem die Stopfmaschine das Gleisbett auf das richtige Niveau gerüttelt hatte, wurden am Sonntagabend noch T-Träger für den neuen Übergang eingebaut, Kabel für die zwei Zugsignale wurden ebenfalls gezogen. Von Samstagmorgen bis in die Nacht auf Montag waren die Bauarbeiter rund um die Uhr im Einsatz. Dafür war auch der Zugverkehr unterbrochen.

Für diesen ersten Bauabschnitt investiert die Bahn 650.000 Euro, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. Hintergrund ist die kurze Strecke zwischen dem unbeschrankten Bahnübergang und der Landesstraße: Ein Traktor mit zwei Anhängern, dessen Fahrer an der Kreuzung zur Landesstraße auf eine Lücke im Verkehr wartet, stand unter Umständen noch auf den Gleisen. Kam dann ein Zug herangerollt, ergaben sich gefährliche Situationen, mehrfach kam es zu Unfällen.

Vor diesem Hintergrund ist Ittlingens Bürgermeister Kai Kohlenberger froh und dankbar, dass diese Gefahrenstelle entschärft wird. Dies geschieht zum einen, indem der Bahnübergang verlegt wurde, und zum anderen, weil die Landesstraße in diesem Bereich in Richtung Osten, also vom Bahnübergang weg, verlegt wird. Dazu müssen Bäume gerodet werden. Und dies geht erst nach Ende der Vegetationsschutzzeit, also ab Oktober. Dies ist laut Kohlenberger der Grund, weshalb die Bauarbeiten in zwei Abschnitte aufgeteilt wurden.

Die Landesstraße zwischen Ittlingen und Reihen wird im Rahmen des zweiten Bauabschnitts, der im Oktober beginnt, für vier bis fünf Monate gesperrt. Foto: Beck

Zur Verlegung der Straße wird diese laut Bahn "für circa vier bis fünf Monate" voll gesperrt werden. "In den zweiten Bauabschnitt fließen weitere rund 500.000 Euro. Er wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein", teilt die Bahnsprecherin mit. In diesem Zeitraum wird es laut Kohlenberger wohl eine Umleitung über Kirchardt geben. Zu seinem Bedauern ist die Gemeinde nicht mehr am Projekt beteiligt: Nach der Änderung des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes sind nun nur noch Bahn und Land mit dem Umbau des Bahnübergangs betraut. Was für Ittlingen aber einen großen Vorteil hat: Die finanzschwache Gemeinde muss für den Umbau keinen Cent bezahlen. "Wir haben einen Haufen Geld gespart, sind dafür aber nicht so involviert", sagt Kohlenberger.

Bis der neue und künftig beschrankte Bahnübergang genutzt werden kann, wird es noch dauern: Dieser soll erst freigegeben werden, wenn die Verschiebung der Landesstraße abgeschlossen ist. "Die Landwirte wissen Bescheid", erklärt der Ittlinger Bürgermeister. Die meisten, die den Übergang als Abkürzung nutzten, waren Autos und Lkw, allerdings illegal. Diese Abkürzer könnten sich nicht beschweren, fügt Kohlenberger hinzu.

Wohl kein Problem dürfte der Besuch der Gartenschau in Eppingen aus Richtung Sinsheim werden. Eine Zeit lang war befürchtet worden, dass die Sperrung in diesen Zeitraum fällt und den Weg in die Fachwerkstadt mühsam und unattraktiv macht. Bis die Corona-bedingt um ein Jahr verschobene Schau im Mai beginnt, dürfte die Baustelle aber abgeschlossen sein.