Sinsheim-Hoffenheim. (abc) Seit mehr als 50 Jahren existiert das Schreibwarengeschäft in der Waibstadter Straße. Damit ist es einer der ältesten Läden am Ort und dank einer Postfiliale und Toto-Lotto-Annahmestelle auch wichtig für die Dorfgemeinschaft. Maria Hauck betreut dort seit 2017 die Kundschaft, sucht jetzt aber jemanden, der diese Aufgabe spätestens ab dem 1. Juni übernimmt. "Ich möchte meinen Lebensmittelpunkt in den Schwarzwald verlagern", erklärte Hauck der RNZ und führte dafür persönliche Gründe an. Ihre Vermieterin Karin Stolp zeigt dafür Verständnis, hofft aber, die Nachfolge bis dahin regeln zu können.

Stolps Mutter Hella Fischer hatte im Jahr 1952 im Nebenhaus des heutigen Standortes damit begonnen, Schreibwaren und andere Dinge des täglichen Lebens zu verkaufen. "Zuvor hatte dort jemand einen Bücherverleih und die Toto-Lotto-Annahmestelle", erinnert sich Stolp. Nach einer Zwischenstation in der Kreuzstraße kaufte Hella Fischer Mitte der 1960er-Jahre jenes Gebäude, in dem sich das Schreibwarengeschäft bis heute befindet. 1981 begann Karin Stolp damit, im Laden ihrer Mutter zu arbeiten. 1996 übernahm sie ihn schließlich, allerdings noch ohne Postfiliale. Die kam 2005 hinzu, ehe Stolp 2017 in den Ruhestand ging. Damals pachtete Maria Hauck, die aus Satu Mare, dem früheren Sathmar in Rumänien, stammt, den Schreibwarenladen.

Nicht nur aufgrund des breit gefächerten Angebots, das von der Kundschaft seit jeher geschätzt wird, ist es ein Herzenswunsch von Karin Stolp, jemanden zu finden, der das Lebenswerk ihrer Mutter fortführt. "Gerade die Post tut sich schwer, neue Betreiber für Filialen zu finden. Zwar ist man dort prinzipiell verpflichtet, eine Filiale im Ort zu stellen, aber es muss ja jemand da sein, der sie betreut", beschreibt Stolp der RNZ das Dilemma. Sie sorgt sich außerdem um die Dorfgemeinschaft: "Die alteingesessenen Geschäfte hier werden immer weniger. Aber vielleicht findet sich ja jemand von hier oder zumindest aus der näheren Umgebung, der weitermacht", hofft sie. "Das Geschäft ist immer gut gelaufen. Man kann zwar allein keine Familie damit ernähren, aber durchaus von den Einnahmen leben", blickt Maria Hauck auf die vergangenen Jahre zurück. Gut drei Monate hält sie vor Ort noch die Stellung, aber spätestens dann möchte sie in Richtung Schwarzwald aufbrechen.

Wer Interesse hat, das Schreibwarengeschäft zu übernehmen, kann sich unter Telefon 07261 / 4951 oder per E-Mail an mariahauck24@gmail.com melden.