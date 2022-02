Sinsheim-Hoffenheim. (abc) Das Restaurant "La Trattoria" in der ehemaligen "Traube" zählt seit Oktober 2009 zu den beliebten Anlaufstellen im Kraichgau, wenn es um italienische Küche geht. Den Wirt Antonio Zito kennen viele in der Region schon weit länger – hatte er doch vor einem Intermezzo im rheinland-pfälzischen Grünstadt im damaligen Restaurant "Mondello" in der Bahnhofstraße gelernt und dieses später übernommen. Auf der Internetseite des "La Trattoria" hieß es kurz nach dem Jahreswechsel, dass "wegen Krankheit" nur eingeschränkter Abholservice angeboten wird. Zudem wird das Gebäude, in dem sich das Lokal befindet, von einem Sinsheimer Immobilienbüro seit einigen Tagen zum Kauf angeboten. Die RNZ fragte nach.

"Das mit dem Makler ist erst einmal nur ein Experiment", beruhigt Zito zunächst die Gäste, die ab sofort wieder von Mittwoch bis Sonntag vor Ort essen können. Die hohen Immobilienpreise haben den Wirt dazu veranlasst, den Markt zu sondieren. "Vielleicht spare ich mir so ein paar Jahre Arbeit. Aber ich spekuliere nicht wirklich darauf", sagt der Gastronom mit einem Lächeln.

Er sagt aber auch: "Die Zeiten haben sich geändert. Es ist nicht mehr so wie früher." Damit meint Zito die Situation der Lebensmittelbranche. Konkret spricht er unter anderem Preissteigerungen im Einkauf von 20 bis 30 Prozent als Nebenwirkung der Pandemie an. "Ich war immer ein positiv denkender Mensch, aber die Tendenz wird schlechter. Die Lieferanten klagen auch. Noch haben wir ein gesundes Geschäft, aber wir werden auch nicht jünger", erzählt er. Zito ist 52 Jahre alt. Vom Ruhestand will er zwar noch nicht reden, doch werden er und seine Lebensgefährtin sich trotzdem irgendwann mit diesem Thema beschäftigten müssen. Daher baut er vor und sucht schon jetzt nach Alternativen zur "La Trattoria". Ein Lokal mit einer größeren Terrasse wäre nicht schlecht, vielleicht sogar in Italien.

Doch so lange all dies noch Zukunftsmusik ist, bewirtet er seine Gäste wie eh und je. "Ich habe immer das Beste aus der jeweiligen Situation gemacht", vertraut Zito auch in Corona-Zeiten auf sein bisheriges Lebensmotto. Trotz aller Widrigkeiten der beiden zurückliegenden Jahre laufen die Geschäfte dort nach wie vor gut, berichtet er.