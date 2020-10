Von Tim Kegel

Sinsheim-Hoffenheim. Die Bahnunterführungs-Pläne in Hoffenheim sind nicht gestorben, aber sie wirken scheintot: Bis die Bauwerke Wirklichkeit werden könnten, dürfte es 2032 sein. Bis sie allmählich Wirklichkeit werden. "Vorher ist nicht mit einer Veränderung zu rechnen": Einer verdutzt-erbosten Runde hat Baudezernent Tobias Schutz jetzt in der Gemeinderatssitzung erklärt, weshalb das so ist. Und woran es nicht liegt.

Zwölf Jahre bis Projektbeginn. Rein rechnerisch bedeutet das bei 365 Tagen im Jahr, 18-stündigem Zugbetrieb, vier Schranken-Phasen pro Stunde und – großzügig geschätzten – drei Minuten Wartezeit pro Schranke, dass noch 964.080 Minuten Mindest-Wartezeit bevorstehen. Oder 15.768 Stunden. Oder 657 Tage reine Wartezeit. Im Idealfall.

20 Millionen Euro – laut Schutz eine "Grob-grob-grob-Schätzung" – würde das Gewirr aus zwei Kreisverkehren, Tunneln und Querungsbauwerken nach Aussage von Bahnexperten wohl kosten, eher mehr. Zur Realisierung würden Rathaus-Planer am Tisch sitzen mit Vertretern von Bahn und Eisenbahnbundesamt, welches für die Querungen des Staatsbetriebs rechtlich zuständig ist.

Das komplexe Eisenbahnquerungsgesetz gibt den Rahmen vor, unklar ist, wer welchen Anteil bezahlt. Schutz’ Schilderungen – mehrfach fiel das Wort "Dilemma" – legten verdächtig nah, dass das der Besteller machen muss. Doch "bestellen" könne man zurzeit nicht, was daran liege, dass die Deutsche Bahn mit Fünfjahres-Planungen arbeitet. Ins laufende Machwerk zu gelangen sei daher unmöglich, obwohl eine Grobplanung bereits seit über zehn Jahren in den Rathaus-Schubladen liegt, die man wohl vertiefen, aber in ihren Grundzügen nur wenig verändern müsse. Dass man sie überhaupt jetzt hervorgeholt hat, liege an geänderten Zuschussmöglichkeiten, die die baden-württembergische Landesregierung erst jetzt eröffnet hat. Manche Stadträte finden das zynisch.

Rückstau am Hoffenheimer Bahnübergang (rechts). Einen Plan zur Verbesserung der Situation, gibt es bereits. Ein kompliziertes Unterfangen. Planskizze: Bung Architekten/Foto: Armin Guzy

"Die Kinder kriechen dann halt unter der Schranke durch", sagte Hoffenheims Ortsvorsteher Karlheinz Heß. Er war bei der feierlichen, wenn im Nachhinein auch kaum nützlichen Unterzeichnung einer Querungsvereinbarung von Bahn und Behörden in der Dorfhalle mit dabei – vor über zehn Jahren und im Kreise anderer Gesichter. Seither und viel länger ist der Ort durch die Bahnlinie zweigeteilt, nimmt der Verkehr auf der Bundesstraße durchs Elsenztal zu, gibt es Staus, nicht nur wenn die TSG Hoffenheim kickt. Rettungsdienste müssen sich zu Stoßzeiten rund ums Dorf auskennen wie die Landwirte und über Schleich- und Nebenwege zum Notfall brettern, auf denen sie selten allein sind. Läuft alles glatt, dann geht’s. Manchmal.

Eine verfahrene Situation, die man nun ausloten müsse. Schutz und Oberbürgermeister Jörg Albrecht sind überzeugt, dass man jetzt damit anfangen muss, diesen Gordischen Knoten zu lösen, oder besser: Den Rahmen festzuzurren, bevor es wieder andere Handelnde, Entscheider, Gesetze und Gemengelagen gibt. Viele dürften beim Baubeginn, ja vielleicht schon deutlich vorher, nicht mehr im Amt sein oder gelten.

"Vielleicht gibt’s dann keine Autos mehr, dann hat sich das ja erledigt", schmiss Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin erbost in den Ring. Im zum Thema eher stillen Grünen-Lager gab Anja Wirtherle der Stadt Sinsheim mit, man möge auf eine schnellere Lösung drängen und nichts unversucht lassen. Pragmatismus bei SPD-Nahverkehrsexperte Jens-Jochen Roth. Er schlägt für die Zwischenzeit vor, "die Schranken-Schließzeiten zu überdenken".