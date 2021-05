Von Herbert Heß

Sinsheim-Hoffenheim. Jenen Tag im Mai 1943, an dem Katharina Birkenfelder und deren jüngste Tochter deportiert wurden, konnte Elsbeth Wagner nie vergessen. Denn die gebürtige Hoffenheimerin, die vor ihrer Heirat Gall hieß, stand als kleines Mädchen ebenfalls am Bahnhof. 20 Jahre hat sie sich mit dem Schicksal der neunköpfigen Sinti-Familie beschäftigt. Dabei kam ihr die Idee, eine Tafel zu deren Gedenken anbringen zu lassen. Diese Tafel haben die Stadt Sinsheim und das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma am Donnerstagvormittag an der Rückseite des ehemaligen Rathauses angebracht. Finanziert wurde das Projekt von der Manfred-Lautenschläger-Stiftung.

Wilhelm Birkenfelder, seine Frau und ihre sieben Kinder wurden auf Anweisung von Heinrich Himmler von Hoffenheim ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Kein Mitglied der Familie überlebte. Wie mehr als 500.000 Sinti und Roma im ganzen NS-besetzten Europa wurden sie ermordet.

Oberbürgermeister Jörg Albrecht forderte dazu auf, die Erinnerung wach zu halten und sich dafür einzusetzen, dass solche menschenverachtenden Übergriffe sich nicht wiederholen. Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg, Romani Rose, betonte bei der Enthüllung der Gedenktafel, dass es nicht um Schuldzuweisung an heutige Generationen gehe; die Erinnerung solle vielmehr als Warnung dafür stehen, dass solche Gräueltaten sich nicht wiederholen dürfen. Der Nationalsozialismus habe das normale Zusammenleben in den Ortschaften zerstört und Misstrauen und Hass verbreitet.

Rose dankte Wagner für ihren Einsatz für die Erinnerung an die Familie Birkenfelder. Die Erinnerung an ortsbekannte Menschen und ihre Schicksale könnten dazu beitragen, im lokalen Bereich Verantwortung zu übernehmen. In bewegten Worten schilderte Wagner ihre Erinnerung an die letzten Minuten, als Katharina Birkenfelder mit ihrer Tochter am Bahnhof wartete, um mit dem Zug den Weg ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau anzutreten. Sie meinte, dass bei umstehenden Frauen aus dem Ort die Abneigung spürbar war; diese unternahmen wohl auch keinen Versuch, mit der Familie ins Gespräch zu kommen.

Bei ihren Nachforschungen in Unterlagen der Ortsverwaltung und der katholischen Gemeinde erfuhr sie, dass Familie Birkenfelder wohl im Jahr 1927 in einem Wohnwagen nach Hoffenheim gekommen war und mit Hilfe des katholischen Pfarrers hier sesshaft wurde. Sie lebte in einer dunklen Holzbaracke am Rand des Dorfes. Die Kinder der Familie waren nach Auskunft der Kirchenbücher der katholischen Gemeinde getauft und gingen zur Kommunion. Sie besuchten die Volksschule und der älteste Sohn hat vermutlich Militärdienst geleistet. Wilhelm Birkenfelder und seine beiden ältesten Söhne gingen unter der Woche einer festen Arbeit nach. Eintragungen in Sterbeurkunden belegen, dass alle Familienmitglieder im Sommer 1943 umgekommen sind.

Lautenschläger forderte dazu auf, Verantwortung zu übernehmen und nicht Schuld zuzuweisen. Im Blick auf aktuelle extremistische Strömungen gelte es, sich zu widersetzen. Er habe mit anderen einen Menschenrechtspreis ausgelobt, der das Engagement für Minderheiten wie die Sinti und Roma würdigen soll und den Bundeskanzlerin Merkel erhalten habe.

Rose dankte Wagner nach der gemeinsamen Enthüllung der Gedenktafel für ihren Einsatz und Lautenschläger für die finanzielle Unterstützung.