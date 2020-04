Von Ines Schmiedl

Kirchardt. Als eine der ersten Kommunen im Kraichgau hat Kirchardt eine Haushaltssperre erlassen. Geschlossen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend in der Festhalle mit gebührendem Abstand der besonderen Maßnahme zugestimmt.

"Die aktuelle Situation durch die Covid-19-Pandemie geht auch an unserer Kommune nicht spurlos vorbei", sagte Bürgermeister Gerd Kreiter. Im ersten Quartal waren Einnahmen von 1,8 Millionen Euro allein aus der Gewerbesteuer im Haushalt eingeplant. Doch statt des Plus steht nun ein Minus vor der Zahl: 1,17 Millionen Euro allein auf diesem Posten. "Ob die Grundstückserlöse in der eingeplanten Höhe verwirklicht werden können, ist ungewiss", erklärte der Bürgermeister weiter.

Durch die Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen wird ein Minus von 43.800 Euro erwartet – pro Monat. Zwar diskutiere das Land Baden-Württemberg, ob es sich an dem Verlust durch die geschlossenen Betreuungseinrichtungen beteiligen werde. Aber von den 100 Millionen Euro, die dafür vorgesehen und durch die betroffenen Städte und Gemeinden geteilt werden sollen, bliebe für Kirchardt nicht mehr als die Kindergartengebühren für einen Monat übrig. "Am Ende wird es wohl hoffentlich einen Rettungsschirm für Kommunen geben", sagte Kreiter.

Wie es finanziell bis zum Jahresende aussehe, sei momentan jedoch "Kaffeesatz-Leserei". Auch für einen Nachtragshaushalt sei es noch zu früh. Mit einer Haushaltssperre setze man jedoch frühzeitig ein Zeichen. Auch sein Stellvertreter, Gemeinderat Gerd Wolf, sprach sich für diese "Botschaft an die Bevölkerung" aus: "Wir haben nicht mehr so viel Geld, wie wir ursprünglich angenommen haben, deshalb müssen wir langsamer machen." Ratsmitglied Jürgen Czemmel riet ebenfalls, sich bei den Ausgaben auf das Notwendige zu beschränken.

Von der Haushaltssperre betroffen sind nicht zwingend erforderliche Maßnahmen, etwa die Sanierung der Fassade des Kindergartens Ortsmitte, die Erneuerung der Schülertoiletten in der Grundschule in Berwangen sowie diverse Feldweg- und Straßensanierungsarbeiten. Auch bisher nicht begonnene Maßnahmen wie die restliche Erschließung im Gewerbegebiet "Wimpfener Grund", der Kanalumbau in der Daimlerstraße oder die Anschaffung von Spielgeräten sollen vorerst verschoben werden.

Nicht betroffen von der Haushaltssperre sind hingegen Ausgaben, zu denen die Gemeinde vertraglich verpflichtet ist, etwa Personalausgaben, Wartungsverträge, notwendige Reparaturen oder bereits begonnene Maßnahmen wie beispielsweise die Sanierung der Birkenbachschule, die Erschließung im Baugebiet "Metzgersrain" oder der Ausbau des Gehwegs "Am Bruchgraben" in Berwangen. Maßnahmen, für die Fördermittel beantragt wurden oder für die bereits Gelder bewilligt worden sind, sollen weiter geplant, nur Vergaben sollen verschoben werden. Aktuell kamen beispielsweise rund 1,7 Millionen Euro vom Land für den Ausbau des Bürgerzentrums, wie der Bürgermeister am Ende der Ratssitzung freudig verkündete.