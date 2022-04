Sinsheim-Hilsbach. (rnz) Im Rahmen der Serie "Blick in die Geschichte" hatte die RNZ um Rückmeldungen gebeten. Leser Alwin Elsässer hat daraufhin eine von ihm zu Papier gebrachte Erinnerung aus seiner Kindheit zum Thema "Ortsfunk" in Hilsbach zur Verfügung gestellt:

In den 1960er-Jahren gab es in meinem Heimatdorf Hilsbach noch den "Ortsfunk". Überall im Dorf hingen an den Fassaden die Lautsprecher. Von dort wurden den Einwohnern mindestens einmal pro Woche Nachrichten vom Dorfgeschehen aus dem Rathaus übermittelt. Zu der Zeit war der "Ortsfunk" auch noch überall hörbar: Es fuhren nur wenige Autos, die kleinen Traktoren tuckerten gemächlich über Feld und Flur, und auch von Motorsägen, Laubsaugern und sonstigen Lärm verursachenden Geräten war man weitgehend verschont.

Bevor die Nachrichten verkündet wurden, wurde als musikalische Einstimmung eine Schallplatte abgespielt. Wenn vom Fußballverein etwas zu vermelden war, wurde oft der schmissige Schlager "Bin i Radi, bin i König" abgespielt: Ein Lied des jugoslawischen Fußballers Petar Radenkovic, ein bekannter Torhüter, der bei dem damals erfolgreichen Traditionsverein 1860 München spielte. Er war nicht nur ein guter Keeper, sondern auch eine ziemliche Ulknudel, bekannt auch für seine Ausflüge aufs Spielfeld während dem Match.

Hatte der Gesangverein "Liederkranz" etwas bekanntzugeben, wurde meistens die – wie ich damals fand – grässliche Schnulze "Aber dich gibt es nur einmal für mich" abgespielt. Danach aber ging es los mit den Durchsagen, und wenn man im Dorf unterwegs war, blieb man andächtig stehen, um den Neuigkeiten zu lauschen.

In den Schulferien hatte mein Klassenkamerad Ernst Schön im Rathaus ausgeholfen. Viele kennen ihn, er war beim SV immer dann Spielertrainer, wenn Not am Mann war, leider ist er früh gestorben. Damals machte er so eine Art Praktikum, wie man heute zu sagen pflegt, in den 60er-Jahren hieß es Akten sortieren und Papiere abheften. Mein Schulfreund, pfiffig wie er war, brachte von zu Hause die neueste Single "Hey Tonight" von der damals angesagten US-amerikanischen Band "Creedence Clearwater Revival" mit, und von da an hörte man englischsprachigen Rock über die Lautsprecher wummern. Wir Jugendlichen fuhren darauf ab, bei manchen Erwachsenen und älteren Hilsbachern rief es nur Kopfschütteln hervor. Damit war auch in unserem kleinen Ort die musikalische Revolution ausgebrochen.

Soweit ich mich erinnern kann, wurde Mitte der 1970er-Jahre der "Ortsfunk" eingestellt und durch das Ortsblatt ersetzt, was für mich aber nicht einen annähernden Ersatz für den "Ortsfunk" bedeutete – jedenfalls blieben die Lautsprecher jetzt stumm. Eine Ära ging zu Ende, und nach einiger Zeit wurden auch die Lautsprecher an den Häusern abgehängt.