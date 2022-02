Helmstadt-Flinsbach. (fro) Helmut Nuß reichts: Nach der Entscheidung des Helmstadter Gemeinderats, dem geplanten Funkturm auf Flinsbacher Gemarkung zuzustimmen, hat der langjährige Ortschaftsrat jetzt bekannt gegeben, dass er sein Rücktrittsgesuch eingereicht hat. In einem Schreiben an die RNZ spricht Nuß von längerer Unzufriedenheit, was das Verhältnis zwischen Verwaltung und Ortschaftsrat angeht – und auch von Frust über die Entwicklung des Ortes.

Dass der Helmstadter Gemeinderat gegen eine Verschiebung des Tagesordnungspunkts und somit auch gegen den Flinsbacher Ortschaftsrat gestimmt hat, war dann sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht und Nuß zum Rücktritt bewegt hat. Wie bereits berichtet, wollten die Flinsbacher Ortschaftsräte noch offene Fragen bei einem Termin mit dem Bauträger vor Ort klären, bevor sie über den rund 40 Meter hohen Mobilfunkmasten entscheiden wollten. Nuß hätte sich von den beiden Ortschaftsräten, die auch im Gemeinderat sitzen, ein deutlicheres Statement als lediglich zwei Enthaltungen bei der Abstimmung für das Bauvorhaben gewünscht, sagt er im Gespräch mit der RNZ. Das sei für ihn "nicht nachvollziehbar". Zudem sei das Vorhaben ohne eine Wortmeldung innerhalb von elf Minuten beschlossen worden – für Nuß "persönlich beschämend und eine Demütigung des Flinsbacher Ortschaftsrates". Er habe das Gefühl, dass der Ortschaftsrat die Flinsbacher Interessen gegenüber der Verwaltung und Bürgermeister Wolfgang Jürriens nicht gut genug durchsetze. "Man muss sich auch wehren", findet Nuß.

Das habe er in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit in Kommunalverwaltungen, unter anderem als Hauptamtsleiter in Epfenbach, "noch nicht erlebt". Er vermisse den Respekt gegenüber dem Ortschaftsrat und dem "gesamten Ortsteil". So sei ein weiteres Zusammenwachsen der Ortsteile "gefährdet". Besonders geärgert hat Nuß auch, dass nach der Gemeinderatsentscheidung "Gleichgültigkeit" im Flinsbacher Ortschaftsrat geherrscht habe. Er habe sich gewünscht, dass man sich mal zusammensetzt.

Ähnlich sei es auch bei einem anderen "Aufreger"-Thema in Flinsbach gewesen: der Parksituation in der Kornsgasse. Die Gemeinde habe nach einer Begehung zugesichert, dass die Ortschaftsräte auch bei einem Termin mit der Verkehrsbehörde dabei sein können. Als man später nach dem Termin gefragt habe, habe es geheißen, dass dieser schon stattgefunden habe – ohne den Ortschaftsrat. Das Gremium sei einfach übergangenen worden, kritisiert Nuß.

Dennoch: "Ich gehe nicht im Streit", sagt der 70-Jährige. Nach insgesamt zwölf Jahren Engagement als Ortschaftsrat möchte er es ruhiger angehen lassen, auch wenn die Zeit "interessant und bereichernd" war. Mit seinem Rücktritt hofft er, dass im Ortschaftsrat "vielleicht Energie freigesetzt" wird. Konkret spricht er das evangelische Gemeindehaus als mögliches Vereinshaus oder die Sanierung des Hauptweges auf dem Friedhof an – für ihn wichtige Projekte, die man angehen sollte. Seine Stellungnahme solle "keine Abrechnung", sondern ein "Weckruf" sein, betont Nuß. Allgemein wünscht er sich "mehr Begeisterung für den Ort". Dafür stehe er auch jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. "Es ist ja mein Heimatort."

Ortsvorsteherin Anke Vierling gab derweil bekannt, dass Nuß’ Nachrücker in einer Ortschaftsratssitzung am 11. März verpflichtet werden wird. Die Kandidaten Frank Nuß und Ramona Vierling hatten bei der vergangenen Wahl gleich viele Stimmen bekommen, weshalb nach Listenplatz entschieden wird. Dort steht Frank Nuß vor Ramona Vierling.