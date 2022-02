Von Thomas Weber

Helmstadt-Flinsbach. Eine zu kurze Vorbereitungszeit und zu wenig Informationen beklagten die Flinsbacher Ortschaftsräte am Freitag zu dem Antrag auf Neubau eines Funkturms im Bereich "Vorderer Hoheberg" in Flinsbach. Ortsvorsteherin Anke Vierling stellte die Eckdaten zum Antrag der Deutschen Funkturm GmbH aus Stuttgart vor: Danach soll der auf einer Stahlkonsole zu errichtende Stahlgittermast rund 40 Meter hoch und mit Outdoor-Technik versehen werden, was bedeutet, dass er für den Handyempfang errichtet werden soll. Die Tochter der Telekom will damit die Voraussetzungen schaffen, dass die Ortschaften Flinsbach, Bargen und Wollenberg über eine gute Abdeckung mit dem D1-Netz verfügen, das bisher dort kaum bis gar nicht zur Verfügung steht.

Zunächst soll die Technik für das 4G-Netz installiert werden, das dann aber auch auf 5G hochgerüstet werden kann, ergänzte der als Zuhörer anwesende Flinsbacher Dietmar Bräumer. Ortschaftsrat Helmut Nuß kritisierte die Höhe und den Standort des Turms. Er befürchtet eine Beeinträchtigung des Ortsbildes und wollte die Gründe erfahren, warum nicht auch andere Standorte oder eine geringere Höhe infrage kommen. Zusätzlich hat er Bedenken wegen einer möglichen Strahlenbelastung für die Bevölkerung. Ähnliche Fragen stellten die Ortschaftsräte Klaus Vierling, Holger Nuß, Christian Pfau und Thomas Jäger. Unisono ist für sie die Vorlaufzeit zu kurz, und sie sprachen sich für mehr Information zu dem Bauvorhaben aus. Am ehesten wünschten sie sich dazu eine öffentliche Veranstaltung, bei der der Bauherr die offenen Fragen für das Gremium und die Bevölkerung vor Ort beantwortet.

In der Diskussion, in der zeitweise auch die anwesenden Gemeinderäte Ralf Rüdinger und Dr. Julian Emmerich eingebunden waren, wurde die inzwischen schon länger dauernde Suche der Telekom nach einem Funkmaststandort angesprochen. Zuletzt war ein Mast auf dem ehemaligen Bargener Rathaus angedacht. Dieses Vorhaben hatte sich allerdings zerschlagen. Ortsvorsteherin Vierling sieht in dem Funkturm in Flinsbach die Chance für Private und Gewerbetreibende auf eine zeitgemäße digitale Anbindung in der ländlichen Region und damit einen positiven Beitrag für die Zukunft des Ortes. Ihre Recherchen hätten nach der Abwägung des Für und Wider keine Hinweise auf gesundheitliche Beeinträchtigungen ergeben.

In der weiteren Diskussion wurde insbesondere der Unmut über die Art und Weise der Vorlage dieses für die Ortschaft wichtigen Vorhabens laut. Einige technische Fragen konnten in der Sitzung angesprochen und teilweise auch geklärt werden. Ebenso, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Dennoch halten die Räte das Vorhaben für zu wichtig, um ohne weitere Informationen zustimmen zu können. Dem Antrag auf Vertagung, bis der Bauherr bei einer Vor-Ort-Veranstaltung weitere Informationen gibt und Fragen beantwortet, schlossen sich vier Ortschaftsräte an. Zwei enthielten sich. Das Thema wird auch in der Gemeinderatssitzung an diesem Montag in Helmstadt diskutiert.

Bei der Fragerunde wurde anschließend moniert, dass der Wirtschaftsweg zum ehemaligen Wasserhochbehälter in Flinsbach stark in Mitleidenschaft gezogen sei, seit er privat genutzt wird. Ortsvorsteherin Vierling bestätigte, dass die Verwaltung darüber bereits informiert wurde. Jäger bemängelte, dass das Hinweisschild zum Friedhof in unmittelbarer Nähe zum Gottesacker platziert wurde. Gewünscht war, dass das Schild Ortsfremden den Weg zeigen sollte und deshalb an anderer Stelle sinnvoller wäre.

Der Ortschaftsrat habe Vorschläge zur Außenanlage am örtlichen Kindergarten gemacht, erinnerte Helmut Nuß. Dazu wollte er wissen, ob die Vorstellungen des Gremiums von der Verwaltung aufgegriffen wurden. Hierzu werden noch Gespräche mit dem Planer stattfinden, bei denen das Gremium eingebunden werde, informierte die Ortsvorsteherin.

Wann und wo der Feldwegeausbau fortgesetzt wird, war eine weitere Frage von Helmut Nuß. Klaus Vierling machte dazu auf ein Problem mit der Beschaffenheit des Füllmaterials aufmerksam, das für die Sanierung der Feldwege genutzt wurde. Darin wurden teilweise Fliesenstücke gefunden. Deshalb sei zunächst zu klären, welches Material künftig zur Verfügung steht. Holger Nuß stellte fest, dass sich die Pflege des Gehwegs in der Klostergasse verbessert habe. An anderen Stellen im Ort sieht er aber weiterhin Bedarf.