Von Berthold Jürriens

Helmstadt-Bargen. Ein Lachen erscheint auf dem Gesicht von Martin Fuchs, als er auf die vielen unterschiedlichen Fördergelder zurückblickt, die "wir nicht durcheinander bringen dürfen. Da müssen wir echt aufpassen, weil es genau dokumentiert werden muss." Der Figurenspieler und seine Frau Ute Fuchs sind nicht nur auf den Gebieten des Figurentheaters oder des Verlagswesens Profis, sondern aufgrund der Pandemie auch beim Ausfüllen von Förderanträgen. Dabei müssen die beiden immer wieder unterscheiden zwischen dem eigentlichen Figurentheater-Fex und der Werkstattbühne, die vom Verein Puppe und Kunst (PuK) unterstützt wird.

"PuK", bei dem Andrea Reinacher und Lea Schramm aus Eberbach das Vorstandsduo bilden und Ute Fuchs das Geld zusammenhält, kam nun in den Genuss einer Förderung von 10.000 Euro. Das Impulsprogramm "Kunst trotz Abstand!" des Landes Baden-Württemberg ermöglicht somit dem Verein und der Werkstattbühne, eine "ganz normale Veranstaltungsreihe" auf die Beine zu stellen. "Ohne diese Förderung wäre kaum etwas möglich gewesen. Gerade von der aktuellen Förderung profitieren nicht nur alle Kunst- und Kulturliebhaber in der Region, sondern wir versuchen dabei, auf örtliche Anbieter von Lichttechnik oder auf Räumlichkeiten in anderen Ortsteilen zurückzugreifen", erzählt Ute Fuchs. Gleichzeitig unterstütze man damit auch die Künstler.

Eine weitere Bedingung der Geldgeber war auch die Möglichkeit, die Veranstaltungen bei einem möglichen erneuten Lockdown "streamen", also live im Internet ansehen zu können. "Wir wissen ja nicht, was uns noch in den nächsten Monaten erwartet", weiß auch das Ehepaar. Deswegen werden sie auch eine Teststation in der Nähe aufbauen. Für eine kleine Bühne im ländlichen Raum sei es keine einfache Aufgabe, die 10.000 Euro als Mindestfördersumme in einem Antrag unterzubringen. "Von den 102 positiven Förderbescheiden waren fünf ländliche Gemeinden mit dabei. Erstmals lassen wir nun unsere Programm-Flyer per Post verteilen."

Auch Bürgermeister Wolfgang Jürriens lobte die Kreativität und den Optimismus der "Macher", die das Kulturangebot im Ort wiederbeleben. "In Zeiten der Pandemie war viel Theater zu sehen, aber wenig Kunst." Das ändert sich jetzt wieder mit dem neuen Programm, das den Titel "Nahmenschen – Kulturmonate 2021/22" trägt. "Geschichten stehen dabei im Mittelpunkt. Groß und Klein kommen dabei auf ihre Kosten. Vom klassischen Figuren- und Marionetten-Theater über experimentelles Objekttheater bis hin zu einer Matinee mit Lesung und Live-Illustrationen reicht das Repertoire."

Martin Fuchs selbst ist natürlich auch mit an Bord und startet mit "Das kleine Mammut und Anju der Eiszeitjäger" am Sonntag, 25. Juli, 15 Uhr, in die neue Spielzeit. Es folgen monatlich "Piggeldy und Frederick", "Nulli und Priesemut -Rolli Tom" und "Hase und Holunderbär" mit ihrer großen Pechsträhne. "Am 29. August feiere ich zusätzlich zu diesem Programm mit ,Hänsel und Gretel‘ eine Premiere im Figurentheater-Fex", erzählt Fuchs. Besonders spannend seien die Inszenierungen für Erwachsene, für die man hochkarätige Gäste aus der Figurentheater-Szene, der Literatur und der Illustration gewinnen konnte. Dies auch nur aufgrund der Fördersumme.

Das "Papiertheater Nürnberg" wird am Samstag, 8. August, 20 Uhr, eine "Geschichtenverwirrung" auf der Bühne präsentieren. Das Figurentheater Raphaele Mürle lässt mit "Cervantes – Ein Kampf gegen die Windmühlen" das turbulente Leben des Schriftstellers des Autors von "Don Quijote" lebendig werden. Eine szenische Lesung mit Koffertheater hat die Ulmer Puppenspielerin Iris Keller mit "Tour de Verd" im Gepäck.

Auf eine Lesung im Januar 2022 freuen sich Ute und Martin Fuchs ganz besonders: Das kreative Geschwisterpaar Mehrdad Zaeri und Mehrnousch Zaeri-Esfahani sind dann zu Gast und erzählen in "orientalischer Tradition". Die Zuhörer bekommen Einblicke in die preisgekrönten Bücher "33 Bogen und ein Teehaus" und "Das Mondmädchen" und erfahren einiges von der Flucht der Familie aus dem Iran. Mehrdad, einer der gefragtesten Illustratoren in Deutschland, wird live dazu zeichnen.

Info: Das Kinderprogramm kostet fünf Euro pro Person, die Abendveranstaltungen zehn Euro. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 07263 / 919088 oder per E-Mail an pukev@gmx.de