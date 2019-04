Helmstadt-Bargen. (pol/mün) Verletzt wurde zum Glück niemand, als am Freitagabend ein Traktor in der Bargener Hauptstraße in Brand geriet. Mittlerweile gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 20.45 Uhr war das Feuer an dem abgestellten Traktor entdeckt worden. Durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehren Helmstadt-Bargen und Aglasterhausen, die mit 47 Mann vor Ort waren, konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Das Übergreifen der Flammen auf ein nahe stehendes Gebäude wurde verhindert.

Der Sachschaden an dem Traktor beläuft sich auf mehrere tausend Euro.