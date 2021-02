B292 bei Helmstadt-Bargen. (pol/mün) Großes Glück hatten drei Autofahrer am Montagnachmittag auf der Bundesstraße B292. Eine 28-jährige Frau war gegen 16.45 Uhr auf der B292 in Richtung Waibstadt unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve soll sie laut Polizei zu schnell gefahren sein und auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Suzuki verloren haben.

Ihr Auto schleuderte gegen den Seat eines entgegenkommenden 46-Jährigen. Ein vor dem Seat fahrender 38-jähriger Mann konnte mit seinem VW zwar noch nach rechts ausweichen, prallte dabei jedoch in die Leitplanken.

Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Suzuki und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war die B292 halbseitig blockiert, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es ergaben sich lediglich geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen, so die Polizei.