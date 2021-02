Helmstadt-Bargen. (jou) Wer in der Gemeinde einen Hund hat, muss nun künftig für diesen mehr Steuern zahlen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen und das in die überarbeitete Satzung aufgenommen.

Letztmalig wurde die Steuer für "den besten Freund des Menschen" 2004 erhöht. Nun hat das Gremium bei der Prüfung der Steuersätze festgestellt, dass es in anderen Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbands (GGV) mehr kostet, einen Hund zu halten. Daher sind die Räte dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, die Hundesteuer für den ersten Hund von 72 auf 96 Euro zu erhöhen. Diese begründetet ihren Vorschlag damit, dass aufgrund der angespannten Finanzlage Helmstadt-Bargens auf die Erhöhung der Steuer nicht verzichtet werden kann.

Für jeden weiteren Hund bezahlen die Besitzerinnen und Besitzer 192 anstatt 144 Euro. Und auch die Zwingersteuer wird von 180 Euro auf 204 angehoben. Wer einen Kampfhund besitzt, muss künftig 600 Euro zahlen, was einer Erhöhung von 24 Euro entspricht. Jeder weitere Kampfhund und "gefährliche Hund" kostet laut Satzung dann 1200 Euro.

Von den Zahlungen befreit werden können Blinden-, Tauben- und sonstige Hunde, die Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen helfen sowie Rettungshunde, die "dem Schutz der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen", wie es in der Satzung heißt. Und auch Jagdhunde, die eine Brauchbarkeitsprüfung abgelegt haben, sind von der Steuer befreit. Bürgermeister Wolfgang Jürriens nahm den Paragrafen zum Anlass zu erklären, dass es vielen bekannt sei, dass er einen Jagdhund habe, er aber nicht beabsichtige, diesen von der Steuer zu befreien. Das würde auch gar nicht gehen, da der Hund des Rathauschefs keine Prüfung absolviert hat. Er wolle auch gar nicht, dass sein Hund eine solche Prüfung absolviere, bekräftigte Jürriens.

Die Gremiumsmitglieder sind dem Vorschlag des Bürgermeisters einstimmig gefolgt.