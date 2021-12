Helmstadt-Bargen. (zg) Der Gnadenhof in Helmstadt ist auf der Suche nach Spenderinnen und Spendern, die dem Verein dabei helfen könnten, das Grundstück zu kaufen, auf dem der Hof betrieben wird. Dort ermöglichen Tamara und Thorsten Schäfer alten Pferden ein geruhsames Leben. Zudem gibt es einen Tierkalender.

"Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte haben wir die Möglichkeit, dieses Stück Land zu erwerben. Es wäre wirklich ein Traum, der in Erfüllung geht", sagte Tamara Schäfer jetzt bei einem Besuch des Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte (CDU), der den Hof in der Adventszeit besuchte. Das Grundstück und die dazugehörigen Weiden seien aktuell lediglich gepachtet und man lebe in der ständigen Ungewissheit, dass das Grundstück mit allen in Eigenleistung erschaffenen Bebauungen wie Unterständen oder Futterkammer jederzeit verkauft werden könnte. Schütte dankte den Schäfers stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer des Hofes: "Hier wird so wichtige und tolle Arbeit geleistet und das alles ehrenamtlich. Das verdient großen Respekt!" Außerdem gab es 200 Euro und eine Kiste mit Obst und Gemüse für die tierischen Bewohner.

Die finanzielle Situation sei zudem – bedingt durch die anhaltende Corona-Krise – ausbaufähig, da insbesondere die Einnahmen durch den Tag der offenen Tür fehlen würden, der bereits zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden musste, bedauerte Familie Schäfer. Daher sei man mehr als je zuvor auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Der Verein sei auch immer auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern, die besonders bei den Fütterungs- und Mistdiensten helfen.

Ein tragisches Ereignis war dem Besuch von Schütte vorangegangen: Erst am 29. November hatte man den ältesten Bewohner des Hofes verloren. Der 34 Jahre alte "Gino" ist nach acht Jahren in der Herde verstorben. Ein kleines Andenken an den tollpatschigen Herdenanführer ist im diesjährigen Gnadenhofkalender zu finden, denn dort ist er mit Bild und einer kleinen Geschichte verewigt.

Der Kalender kann für zwölf Euro bei der Tierarztpraxis Schäfer in Meckesheim, an der Tankstelle Stech in Helmstadt, in der Buchhandlung Blätterwald in Aglasterhausen, bei den Firmen Firma "StyleArt" in Schwarzach und "net://feeding" in Neunkirchen gekauft werden. Er wird auch für 1,55 Euro Portokosten per Post verschickt, hierzu kann man eine E-Mail an info@gnadenhof-helmstadt.de schreiben. Der gesamte Erlös kommt in Form von Futter den Tieren zugute.