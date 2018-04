Für Bürgermeister Wolfgang Jürriens eine sinnvolle Innnentwicklung in Helmstadt: Das ehemalige Penny-Gelände und der Ankauf von angrenzenden Flächen ermöglichte das Neubaugebiet "Mühlenaue". Fotos: Berthold Jürriens

Neben kommunalen Projekten werden erfolgreiche private Sanierungen wie hier im Korneck in Helmstadt vorgestellt.

Von Berthold Jürriens

Helmstadt-Bargen. Vor fast einem Jahr genau gehörten ein Bauhelm und ein Spaten zur Grundausstattung von Bürgermeister Wolfgang Jürriens, denn innerhalb von drei Wochen wurden im Kraichgaudorf mit dem obligatorischen ersten Spatenstich drei große Bauprojekte gestartet. Das neue Bauhofgebäude, das Baugebiet "Wohnen in der Mühlenaue" und die Erweiterung des Hochwasserrückhaltebeckens "Zeller Weg" wurden damals auf den Weg gebracht. Zwei davon rücken am Samstag, 5. Mai, 10 bis 12 Uhr in den Blickpunkt. Beim "Tag der Städtebauförderung", ausgerufen vom Bundesbauministerium, lädt die Verwaltung zum "Tag der offenen Tür" ein.

"Wir eröffnen offiziell das neue Bauhofgebäude und präsentieren gleichzeitig das benachbarte Neubaugebiet", freut sich Bürgermeister Wolfgang Jürriens über den Abschluss der Projekte. Doch damit nicht genug - auch erfolgreiche private Modernisierungen, die durch das Landessanierungsprogramm im Ortskern möglich wurden, sollen vorgestellt werden. Dabei zeigen diese, wie attraktiv es sein kann, alte Substanz mit Neuem zu kombinieren. Neben Stelltafeln mit Bildern und Plänen gibt es Besichtigungsmöglichkeiten und Führungen sowie ein Kinderprogramm, Bewirtung und Musik.

"Die vorgestellten Projekte unterstreichen unsere Vorgehensweise, bei der wir die Innenentwicklung fördern und Brachflächen nutzen wollten", sagt Jürriens. Von Bedeutung sei dabei vor allem das seit 2012 laufende Landessanierungsprogramm für den "Ortskern Helmstadt", in dem auch das Neubaugebiet auf dem ehemaligen "Penny-Gelände" und die benachbarten landwirtschaftlichen Fläche seinen Platz gefunden habe. Gerade bei der "Mühlenaue" habe es anfangs einige Skepsis im Ort gegeben, die sich aber nun gelegt habe. Es sei ein mutiger, aber richtiger Schritt gewesen, hier ein Neubaugebiet in Bahnhofsnähe auszuweisen. "Auch weil wir wussten, dass gerade der Abbruch und der Rückbau einer solchen Industriebrache sowie die Grundstückskäufe zu einem langatmigen Prozesse führen würden." Aber Gemeinderat und Verwaltung hätten die Innenentwicklung ernst genommen "und nicht auf der grünen Wiese gebaut." Mit Quadratmeterpreisen zwischen 165 bis 175 Euro müssen die Häuslebauer rechnen. Zwei Bauanträge seien bereits genehmigt. "Im Juni kann es losgehen, und auch die Vermarktung der weiteren 18 Plätze soll durch den Aktionstag im Mai unterstützt werden", kündigte der Gemeindechef ab.

Straße und Beleuchtung, Kanal- und Gasleitung sowie die Möglichkeit einer Glasfaserverbindung sind weitgehend fertiggestellt. Das "kleine, aber feine Baugebiet" sei aber ohne die Sanierungsgelder nicht möglich gewesen. Der Förderrahmen von 1,7 Millionen Euro ist bis Ende 2020 bewilligt. Die Landesmittel betragen dabei 60 Prozent, während die Kommune 40 beisteuert. "In mehr als zehn privaten Sanierungen sind LSP-Gelder geflossen", berichtet Jürriens, der hofft, dass weitere Eigentümer in dem rund 1,3 Hektar großen Gebiet nachziehen. "Was für beispielhafte private Maßnahmen man mit solchen Zuschüssen erreichen kann und wie diese das Dorfbild aufwerten, wollen wir ebenfalls am Tag der Städtebauförderung zeigen."

Bereits im Juli letzten Jahres hatte sich ein Vertreter des Regierungspräsidiums von den Erfolgen überzeugen können und riet zum Aufstockungsantrag, auch wegen der kommunalen Projekte. Zusätzlich wurden einzelne größere Maßnahmen auch durch Geld aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) ermöglicht. Wie zum Beispiel das neue Bauhofgebäude direkt am Bahnhof, das laut Jürriens zwar ein "reiner Zweckbau" sei, aber "der kann sich sehen lassen". Über 50 Prozent Fördergelder hätten den Neubau erst ermöglicht. "Die Kosten sind während des Baus gestiegen, weil wir im Gemeinderat die eine oder andere Ergänzung und Änderung vorgenommen haben", erklärt Jürriens den Anstieg von mehr als 100.000 Euro auf rund eine Million Euro. Die Räumlichkeiten sind zum großen Teil eingerichtet und bieten alles, was man in einem "modernen Bauhof" erwartet. "Damit sind wir zukunftssicher", meint Jürriens. Büros für den Bauhofleiter und den Hausmeister, eine Werkstatt, Regale, Besprechungszimmer mit Beamer, Duschen und Umkleidekabinen und viel Platz für den Fuhrpark. Der Umzug unter der Leitung von Bauhofleiter Sven Bali findet nun nach und nach statt.

Für die Infrastruktur in Helmstadt, Flinsbach und Bargen seien in den Jahren zwischen 2009 und 2017 fast 5,4 Millionen Euro ausgegeben worden und Zuschüsse von rund 1,2 Millionen Euro geflossen. Jürriens: "Und noch sind nicht alle Projekte abgerechnet." Für die Gemeinde seien eine Stärkung der Wirtschaftskraft vor Ort und die Sicherung der Angebote zur Grundversorgung wichtig. Aber auch die Aktivierung leer stehender Gebäude und Projekte zur Schaffung zeitgemäßer Wohnverhältnisse und attraktiver Ortskerne müsse weiter unterstützt werden.

Gerade wegen der guten Infrastruktur werden in den nächsten Jahren neue Ausweisungen für Baugebiete "in allen Ortsteilen" in den Mittelpunkt rücken, blickte Jürriens voraus. "Dennoch muss die Gemeinde gerade nach diesen großen Maßnahmen auch mal Luft holen, darf aber den Blick auf die Pflichtaufgaben nicht vernachlässigen", weiß der Rathauschef.