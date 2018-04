Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. Da geht eine über 100 Jahre dauernde Ära zu Ende: Die DRK-Bereitschaft in Helmstadt wird aufgelöst. Bei ihrer letzten Versammlung am Donnerstag, 7. Dezember, beurkunden die wenigen noch verbliebenen Rettungssanitäter ihren Entschluss: Das DRK Helmstadt ist nicht mehr zu retten. Diesem endgültigen Schlussstrich geht eine Entwicklung voraus, die sich über viele Jahre hingezogen hat.

In den vergangenen sechs Jahren war die Bereitschaft nur noch schleppend am Leben zu halten - zu wenig Aktive, die sich ehrenamtlich einsetzen wollen. Keines der noch verbliebenen sechs Mitglieder lebt zudem im Helmstadt, sondern in den umliegenden Gemeinden wie Eschelbronn, Neckarbischofsheim, Spechbach, Sinsheim, Reichartshausen und Neidenstein. "Das ist ein großer Verlust für Helmstadt", bekennt auch Bernd Frey, der die Bereitschaftsleitung 1996 von seinem Vater, Karlheinz Frey, übernommen hat und in Helmstadt aufgewachsen ist. Die Gründung ist jedoch noch viel länger her: 1912. Eine neue Dynamik bekam das Engagement im DRK-Ortsverein in den 80ern als Plattform für den Zivildienst. Rund 35Aktive leisteten die Arbeit für den Katastrophenschutz und den Sanitätsdienst. Als der Wehrersatzdienst jedoch 2011 abgeschafft war, wurde es auch im Deutschen Roten Kreuz ruhiger. Frey kennt aber noch weitere Gründe: "Die Art der Freizeitgestaltung hat sich geändert."

Unter dem zunehmend mangelnden Interesse, den ehrenamtlichem Einsatz im Verein als Hobby zu pflegen, leiden alle Vereine. Dennoch hielten zu dieser Zeit noch etwa 15 Aktive die Fahne für das DKK Helmstadt hoch. 20 bis 30 Einsätze im Jahr, vom Blutspendetermin über Vereinsfeste bis zu Großveranstaltungen wie Sauerkrautmarkt und Schmutziger Donnerstag sowie Brand- und Hochwassereinsätze waren zu stemmen. Im Wesentlichen ist das DRK für die sanitätsdienstliche Absicherung und für den Katastrophenschutz da. Dass die Sicherheit der Besucher etwa des Sauerkrautmarkts künftig leiden könnte, wenn die Bereitschaft Helmstadt wegbricht, glaubt Bernd Frey nicht. "Aber sie wird zum Kostenfaktor für die Gemeinde", erwartet er.

Denn bislang leisteten die DRK-Mitglieder aus den eigenen Reihen ihren Dienst unentgeltlich, genossen im Gegenzug freie Kost und Logis im Freizeitheim in der alten Schule. Künftig werden die umliegenden Bereitschaften ihren Dienst in Helmstadt wohl in Rechnung stellen. Dass das nicht billig werden kann, rechnet Frey am Beispiel Sauerkrautmarkt vor: 20 Stunden Dienst, fünf bis sechs Mann pro Schicht.

Wenn sich die letzten Mitglieder des DRK, das sich als modernes Dienstleistungsunternehmen im Zeichen der Menschlichkeit versteht, am kommenden Donnerstag treffen, wird ein Vertreter der Kreisbereitschaftsleitung die Regie übernehmen. Denn künftig wird der Kreisverband die Einsätze in Helmstadt, Flinsbach und Bargen organisieren müssen. Keine leichte Aufgabe, zumal es auch die umliegenden Bereitschaften nicht leicht haben, ihren Bestand zu sichern. Der Ortsverein jedoch soll bestehen bleiben, als stillgelegte Organisation, die lediglich die fördernden Mitglieder verwaltet. Vereinsvorsitzender ist Bürgermeister Wolfgang Jürriens.

Der Mannschaftstransportwagen des DRK ging nun zu einem Preis von 4000 Euro an die Feuerwehr. Inklusive dreier Funkgeräte und zweier Erste-Hilfe-Rucksäcke.