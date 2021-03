Von Christian Laier

Helmstadt-Bargen. Weich, trocken und gar nicht glitschig fühlt es sich an, eine Kröte zu berühren. Das können die ehrenamtlichen Helfer der Naturfreunde Schwarzbachtal bestätigen, die man in diesen Tagen morgens und abends mit ihren gelben Warnwesten entlang der Landstraße zwischen Helmstadt und Flinsbach dabei beobachten kann, wie sie wandernde Kröten über die Straße tragen.

Doris Banspach, die in Flinsbach lebt, ist die Vorsitzende der seit 1979 aktiven Naturfreunde und koordiniert die Helferinnen und Helfer. Mitte Februar wird der Krötenzaun entlang der Straße am Wollenbach aufgestellt. Dann beginnen die Kröten, die in einem in Sichtweite liegenden Biotop mit Hecken überwintern, sich auf den Weg zum Fischteich des Sportfischervereins zu machen. Dort legen sie ihre Eier ab. Die größte Gefahr auf ihrem Weg ist die Landstraße, die sie überqueren müssen. Idealerweise schaffen sie es dort nicht selbst, den Krötenzaun zu überwinden. Die Naturfreunde graben dort extra Löcher, die die Kröten als Rückzugsorte nutzen, um sich dort nach der Ankunft ausruhen zu können. In der Abenddämmerung und am frühen Morgen kommen die Ehrenamtlichen zum Krötenzaun, um den Amphibien über die Straße zu helfen. Mit Eimern laufen sie den Zaun ab und sammeln alle Kröten ein. Sie tragen sie dann direkt zum Fischteich über der Straße, an dem sie freigelassen werden. Manche Helfer haben keine Berührungsängste und retten die Kröten mit bloßen Händen, andere tragen lieber Handschuhe.

Trocken und weich fühlt sich eine Kröte an, wenn man sie mit bloßen Händen berührt. Foto: Christian Laier

Hauptsächlich kümmern sich die Naturfreunde Schwarzbachtal um den Naturschutz: Hecken anpflanzen, Biotope pflegen, Nistkästen aufhängen und säubern, Krötenzäune auf- und abbauen. Dazu kommt der gesellige Teil mit der Teilnahme am traditionellen Sauerkrautmarkt, mit dessen Einnahmen die "Dritte-Welt-Arbeit" ermöglicht wird.

Die meiste Arbeit müssen sie für ihre Krötenaktion aufbringen, die regelmäßig von Mitte Februar bis Mitte April dauert. "Wir haben einen eigenen Teich im Garten mit Kröten", erzählt ein Ehepaar, das sich den Naturfreunden vor Kurzem angeschlossen hat. "Wir konnten in den letzten Wochen drei neue Sammlerinnen für unser Ehrenamt begeistern", freut sich Banspach über die Neuzugänge und hofft, noch mehr Unterstützer zu gewinnen.

Regen, feuchte Wiesen, fünf Grad über Null und Dunkelheit: Das sind die idealen Bedingungen für die Kröten, sich auf den Weg zum Laichgewässer zu machen. Mehrere Kilometer Strecke können sie dabei zurücklegen. In der Nacht gilt auf der Landstraße eine Geschwindigkeitsbeschränkung. "Das Verständnis der Autofahrer in der Nacht ist positiv", berichtet Banspach. Allerdings weist sie darauf hin, dass es nicht ausreicht, die Kröten im Slalom zwischen die Räder zu nehmen und nicht direkt mit den Reifen zu überfahren. Denn fährt ein Auto mit mehr als 30 Stundenkilometern über eine Kröte ohne sie mit dem Reifen zu erfassen, kann der Strömungsdruck unter dem Auto ebenfalls ausreichen, dass ihr die inneren Organe platzen und sie verendet. Deshalb sollte entlang der Krötenzäune in der Dunkelheit generell möglichst langsam gefahren werden.

Die Kröten, die es unversehrt zum Fischteich schaffen, nutzen den natürlichen Bewuchs rund um den Teich und legen dort im Wasser ihren Laich ab. Meterlange schwarze Schnüre, die einer Perlenkette ähneln, sind dann deutlich zu erkennen. Trotz der Nähe zu den hungrigen Fischen im Teich haben sie gute Überlebenschancen. "Die Eier haben Bitterstoffe eingelagert, sodass Fische sie als Nahrung meiden", erklärt Banspach.

Ganz ehrenamtlich sind die Naturfreunde übrigens nicht unterwegs, um die Kröten zu retten. Der Landkreis als Untere Naturschutzbehörde zahlt den Helfern als Anerkennung eine Stundenvergütung. Das so zusammengekommene Geld wird dann von den Helferinnen und Helfern dem Verein gespendet, womit die Naturfreunde regelmäßig Blühwiesen anlegen.