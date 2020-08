An den Krauttöpfen und Rippchen-Anrichten: der erweiterte Vorstand des Heimatvereins beim Kochen in der Küche der Landfrauen im alten Schulhaus. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Helmstadt-Bargen. Grasbüschel rollen durch die Rabanstraße um zwölf Uhr mittags. Und fast glaubt man, im trockenheißen Wind diese karge Melodie zu vernehmen. Anstelle des frohen Marschs der Feuerwehrkapelle.

Der Sauerkrautmarkt, er ist nicht dieses Jahr. Und wer trotzdem hier herkommt, der fängt irgendwann zwangsläufig zu halluzinieren an: Die Geister des Sauerkrautmarkts, sie sind alle noch da. In der Rabanstraße, in der Waibstadter Straße. Hier, auf diesem Asphalt, sind sie gestanden, die Früchte-Eimer. Dort war er immer, der Mann aus der Pfalz, mit seiner Dosenwurst und dem sauren Wein. Dort der Schwabe mit den scharfen Würsten. Und ganz dort hinten, der Alte aus der Hohenlohe mit seiner Hausmacher, der immer Streit anfängt, wenn man was kauft. Die Griebenwurst mit Pfeffer ist es wert. Und dort drüben: Die Pakistani mit ihren Geldbörsen, all dem Kunstleder und den Stringtangas in Flecktarn. Oder dort: die Frau mit dem Honig, gleich wo’s reingeht in den Rathaushof. Statt 25.000 Leuten und mehr, die Geister des Sauerkrautmarkts.

Und was riecht hier eigentlich so, ist das Rind? Rechts liegt der Schieckehof, sonst mit blauen Schirmen überspannt, was die Gesichter der Versammlung immer grün gefärbt hat beim Fotografieren. Einsam liegt das Gehöft in der Gluthitze. Nur eine Maus starrt von der Stiege.

Hunderte "Punta Milleusi"-Besen – die kommen ja sonst überall hin, sagen die Marktleut’ – könnten Helmstadt bis ins hinterste Eck nicht so leer fegen wie so ein Sauerkrautmarkt, der einfach nicht ist. Wo sind sie bloß, die Sachen, die keiner braucht, jetzt, wenn man sie mal brauchen könnt’? Herr, wirf Krauthobel, wirf Kochtopfblumen aus Silikon, lass Suppengewürz regnen, oder hüll’ uns in Kittelschürzen, nähr’ uns mit Weißkohl und Hopfen, salb’ uns mit Murmeltieröl!

Doch bleibt ja doch nur eins, die Zeit: Die haben sie sich alle genommen, als es sie aus ihren Dörfern auf den Sauerkrautmarkt regelrecht gespült hat. Alle waren sie versammelt, dann, im Feuerwehrhof: die Bürgermeister, die Bankvorstände, die Bundespolitiker und Bauern. Legendär spät – um 13.30 Uhr (!) – wurde der Zapfhahn ins Spundloch dieses oft gut geschüttelten Fasses Bier getrieben. Keiner, wirklich niemand, macht heute noch was anderes.

Die Eröffnung des Sauerkrautmarkts, wespenumbrummt, unter den Akazien – ein Ritus. Wolfgang Jürriens’ Rede – eine Ansprache: Die Mühsal der Bauern auf dem Feld, das Säen, das Mähen, die alten Kreisläufe. Und der Jubel, als die Ernte eingebracht war, die Schnitter abzogen, um sich vorher auf jenem Erntemarkt mit Hosenknöpfen und Hüten einzudecken. Es hat etwas Staatstragendes, wie Jürriens über all dies spricht. Und wenn dann Arthur Mattern gedankt ist, der altgedienten Bauerngestalt des Orts, und die immer gleichen Gesichter das Fass heben, Tablette schieben, Krüge stemmen und in Töpfen rühren, dann ist mit des "Hoch Badens" Schlussakkord der Akt vollzogen. Dann ist wirklich Sauerkrautmarkt.

Klingt lustig, ist es aber nicht. Das Immergleiche, das diesen dritten Augustmittwoch so besonders macht, es passiert dieses Jahr einfach nicht. Zum ersten Mal in 170 Jahren, wie es heißt. Das reißt im Helmstadter Herz, beteuern Leute wie Andreas Kiss von der Feuerwehr oder Birgit Reisinger, die mitten im Fest wohnt, "es tut schon weh". Und niemand weiß, ob es einen Sauerkrautmarkt im nächsten August geben wird. Oder überhaupt jemals wieder. "Vom Impfstoff hängt’s ab", sagen sie. Ein Helmstadter Trauma.

Doch dort, am Ende der Straße, im alten Schulhaus, keimt etwas vom alten Gefühl auf, wenn Milchsäure, Rauch und Pökelsalz in der feuchten Luft liegen. Und Frauen an großen Töpfen nach den Wespen hauen. Ein Bier gibt’s hier nicht, aber eine corona-konforme Kraut-Küche beim Heimatverein, mit Rippchen, notfalls auch mit Bringservice.

Klaus Reinmuth macht die Kasse, Wolfgang Engelhardt mit Frau Renate und Sohn Felix kochen, wiegen und packen, unterstützt von Johanna Hoffmann, Tanja Keller beschriftet, Roland Schleihauf und Marco Keller fahren aus. Der Heimatverein und dessen erweiterte Vorstandschaft. Können sie so auch die Kirchweih retten? Den Weihnachtsmarkt vielleicht sogar?

Beim Sauerkrautmarkt sah’s gut aus: Erst 60, dann 180, dann 200 Portionen wurden vorbestellt und zum Teil ausgeliefert, "sogar bis nach Neidenstein". Ist nicht das Immergleiche? Nein. Aber immer noch besser als nichts.