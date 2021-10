Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. Noch eine Kommunikationsplattform? Über die verschiedensten Social Media-Kanäle vernetzt sind die Bürger ja bereits, doch jetzt könnte eine neue App den Dorfplatz ins Virtuelle holen und dabei Gemeindeverwaltung, Vereine, Bürgervertreter, Unternehmen, Schulen, Kindergärten, Institutionen wie die Feuerwehr, verschiedenste Gruppen wie Nachbarschaften oder Elternbeiräte sowie Privatpersonen miteinander vernetzen. Die Kommunikationsplattform "Crossiety" wurde nun im Gemeinderat ausführlich vorgestellt.

Beschlossen wurde indes noch nichts. Die Präsentation sollte lediglich dazu dienen, mit dem Programm erst mal warm zu werden und die Diskussion zu eröffnen. "Dies war der erste Aufschlag", merkte Bürgermeister Wolfgang Jürriens an. Entstanden ist der Dialog über die digitale Vernetzung innerhalb der Kommune im Rahmen der Arbeitsgruppe des Projektes "Der ländliche Raum für Zukunft" in Zusammenarbeit mit dem Gemeindetag Baden-Württemberg.

"Digital und modern" soll demnach die "Zukunft vor Ort" werden. Mit den "digitalen Kompetenzen" der Gemeinde sollen auch junge Menschen erreicht werden. Während der Workshop-Reihe im Frühsommer kam die Idee auf, eine gemeinsame Plattform für alle Bürger der Gemeinde zu schaffen und damit die Digitalisierung der Gemeinde voranzutreiben. "Jetzt wollten wir uns mal das Produkt präsentieren lassen", erklärte Juliane Mertens von der Gemeindeverwaltung.

Stefan Neisemeier von der Crossiety AG, deren Hauptsitz in Zürich ist, ging auf die Details der Nutzung ein. "Crossiety" soll unter anderem die lokale Kommunikation und auch das soziale Engagement oder die generationsübergreifende Hilfe fördern und so der Vereinzelung in der Gesellschaft entgegenwirken. Sie läuft als App auf dem Smartphone oder Tablet und auch webbasiert am PC oder Laptop. Die Plattform soll gegenüber anderen Kommunikationsdiensten wie Whatsapp oder Facebook für eine Gemeinde einige Vorteile bieten, wie etwa übersichtlichere Strukturen, gezielterer Informationsfluss oder gebündelte thematische Einordnungen – ohne einen Algorithmus, der entscheidet, welche Beiträge die Nutzer überhaupt zu Gesicht bekommen. Auch eigenständige Gruppen können angelegt werden, und ein digitaler Marktplatz ist gleichzeitig eine Jobbörse. Im Gegensatz zu Facebook, wo vor allem mit Freunden Fotos und Neuigkeiten geteilt werden, ist Crossiety als virtuelle Abbildung des öffentlichen Raums mit allen Gruppierungen zu verstehen. Neisemeier gab ein Beispiel; eine Nutzerin habe den Unterschied so erklärt: "Bei Facebook präsentiere ich mich meinen Freunden. Aber ich würde mich nie im Bikini auf den Dorfplatz stellen."

Und was ist mit den gefürchteten Shitstorms, wenn sich die Nutzer mit ihrem Klarnamen auf der Plattform austauschen? In diese Richtung ging eine Frage aus dem Gemeinderat. "Manchmal müssen wir Einhalt gebieten und die Kommunikation als Community-Management schließen", antwortete Neisemeier, "und jeder, der sich gemobbt fühlt, kann mit uns Kontakt aufnehmen." Das Einschreiten sei in solchen Fällen – anders als bei Facebook – sofort möglich. "Meistens geht es sehr schnell, dass wir davon Wind bekommen, und Sie haben die Möglichkeit, dass Sie das steuern können."

Der Support, also die technische Hilfestellung und Software-Unterstützung, wird auch von der Crossiety AG übernommen. Allerdings müsse sich eine Institution, möglicherweise die Gemeinde, auch um die Pflege des digitalen Dorfplatzes kümmern, merkte der Bürgermeister an. "Jemand muss nach dem Rechten schauen und ein Auge drauf haben", meint auch Mertens, die sich als Teilnehmerin des Online-Workshops "Der ländliche Raum für Zukunft" Mitte des Jahres mit dem Thema befasst hatte.

Die Kosten der Plattform: ein Euro pro Bürger jährlich. Für die Nutzer ist sie allerdings kostenlos. "Die Gemeinde ist in der Regel diejenige, die bezahlt", sagte Neisemeier, merkte aber auch an, dass "unterschiedlichste Konstrukte" der Finanzierung denkbar seien, beispielsweise durch eine Kostenbeteiligung von Gewerbetreibenden. Betreiber der Plattform ist die Gemeinde indes nicht, also auch nicht im juristischen Sinne haftbar, falls denn mal was schiefläuft.

"Wir werden das Ganze im Gemeinderat nochmals beleuchten, vor allem das Thema mit den Euros und die Frage, ob das dann über die Kommune läuft oder anders", unterstrich der Bürgermeister und fügte an, weitere Fragen würden dann beim "nächsten Aufschlag" beantwortet werden.