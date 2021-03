Helmstadt-Bargen. (tw) Schon vor den Toren der Schwarzbachhalle wurde schnell klar, welches Thema der Gemeinderatssitzung die Bevölkerung am meisten bewegt: Ein 14 Punkte umfassender Fragenkatalog zum Thema "Seniorenheim Alte Schule" wurde von Anliegern der Helmstadter Pfarrstraße an die zahlreichen Besucher am Halleneingang verteilt. Darin wurden Fragen eröffnet wie "Ist ein fünfstöckiges Gebäude auf dem Gelände zulässig? Oder wird es hier eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans geben müssen?" oder "Braucht Helmstadt ein so großes Seniorenpflegeheim? 90 Pflegeplätze zuzüglich zehn Penthouse-Wohnungen im fünften Stock." oder "Wie wird die ärztliche Versorgung im Dorf gewährleistet, wenn die beiden Dorfärztinnen zusätzlich 100 Patienten zu versorgen haben?"

Dem Wunsch der Anwohner, gleich zum Tagesordnungspunkt Fragen stellen zu dürfen, kam der Gemeinderat dann auch nach. Bürgermeister Wolfgang Jürriens führte aus, dass gerade wegen der stattfindenden Diskussion um dieses Thema Verwaltung und Gemeinderat frühzeitig an die Öffentlichkeit gegangen seien und nun offiziell die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange eingeleitet werden soll. Verwaltung und Gemeinderat stünden einstimmig hinter der Maßnahme, stellte er zu den vorgelegten Unterlagen fest. Die Mitglieder der Initiative bat er, ihre Anregungen im Rahmen des Anhörungsprozesses einzubringen.

Haupt- und Bauamtsleiter Joachim Weschbach erläuterte, dass nach dem Aufstellungsbeschluss vom 25. Januar nun der erste Vorentwurf des Bebauungsplans "Alte Schule" vorliege. Dieser sei nun Basis für die weitere Untersuchung. Demnach sollen die Anbauten hinter der historischen Schule, also die Sporthalle und die Räume des DRK, abgebrochen werden. Dort soll dann ein neuer Gesamtkomplex entstehen.

Im Gespräch während des Tagesordnungspunktes mit den Anliegern und Betroffenen wurde überwiegend die Dimension des Gebäudes und die möglichen Beeinträchtigungen angeführt, zum Beispiel durch geparkte Fahrzeuge der künftigen Mitarbeiter der Einrichtung. Auch die eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten noch mobiler Heimbewohner auf dem relativ kleinen Areal war ein Thema. Alle diese Punkte sollen die Mitglieder der Initiative in den Prozess während der öffentlichen Auslegung noch bis 15. April einbringen, forderte der Bürgermeister die Besucher auf, die sich schon am Sitzungsabend die eine oder andere Antwort erhofft hatten. Man wolle sich da rechtlich beraten und gegebenenfalls vertreten lassen, wurde von Seite der Anwohner angeführt. Schließlich bewege man sich hier auf einem schwierigen, und für die meisten Betroffenen unbekannten, Rechtsgebiet. Bei einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat dem Vorentwurf und der Beteiligung der Öffentlichkeit zu.