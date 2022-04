Nadja Haas kontrolliert seit Januar den „ruhenden Verkehr“ in Helmstadt, Bargen und Flinsbach. Auf gut Deutsch verteilt sie also Knöllchen an Falschparker. Die Parksituation in den Orten habe sich seitdem schon merklich verbessert, findet die Gemeindeverwaltung. Foto: Orths

Von Friedemann Orths

Helmstadt-Bargen. Sie ist "die Neue" im Rathaus und auf den Straßen von Helmstadt, Bargen und Flinsbach. Und sie hat einen Job, der nicht jedem Bürger passen wird. Nadja Haas verteilt seit Anfang des Jahres Knöllchen in der Gemeinde beziehungsweise ist der "Gemeindevollzugsdienst für den ruhenden Verkehr", wie Bürgermeister Wolfgang Jürriens präzisiert. Was Haas besonders wichtig bei ihrer Arbeit ist: gegenseitiger Respekt. Laut Haas muss sie "die Kunst, Freundlichkeit und Konsequenz miteinander zu vereinbaren", beherrschen.

Dass Haas in den Straßen auf der Suche nach Parksündern patrouilliert, hat laut Jürriens ein längeres Vorspiel. Denn die GVV-Kommunen hätten schon "gefühlt seit zehn Jahren" diskutiert, einen Verwaltungsverbands-eigenen Gemeindevollzugsdienst einzustellen. Da sich manche Gemeinden aber aus verschiedenen Gründen dagegen ausgesprochen haben, hat Helmstadt-Bargen jetzt den Vorstoß gewagt und Haas zunächst auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung eingestellt. Seit dem 5. Januar kontrolliert sie in Helmstadt, Bargen und Flinsbach rund fünf Stunden pro Woche, ob die Anwohner korrekt parken. Von diesen fünf Stunden verbringt sie aber durchschnittlich die Hälfte in ihrem Büro im Rathaus. Dort erledigt sie den "Behördenkram", der bei einem Strafzettel so anfällt.

Die Bilanz, die Haas und die Gemeinde – in Person von Jürriens und Hauptamtsleiter Joachim Weschbach – ziehen, sei demnach auch schon jetzt ganz positiv: "Ich sehe schon eine Veränderung", sagt der Bürgermeister, und Haas erzählt von einer Straße, in der die Dauerparker seit 15 Jahren zum ersten Mal in der "richtigen", also in Fahrtrichtung, stehen. "Und das nur durch einen Hinweis in Form eines Kärtchens an der Windschutzscheibe", betont Haas. Man habe nicht einmal ein Bußgeld erlassen müssen. Mit solchen Hinweisen oder Ankündigungen sei man bislang auch ganz gut gefahren, findet Jürriens, da man den Bürgern zunächst eine Chance geben möchte, sich an die Regeln zu halten.

Und es gehe ja auch um Verständnis, sagt Haas. Man müsse sich eben an gewisse Regeln halten, schließlich habe man sich bei der Straßenverkehrsordnung ja etwas gedacht. Deshalb spricht sie Falschparker, wenn sie diese "auf frischer Tat" ertappt, zunächst an, erklärt den Verstoß und gibt der Person dann die Möglichkeit, richtig zu parken. "Wichtig ist, dass man sachlich bleibt. Es geht ja um einen Sachverhalt", erklärt Haas. Der werde per Foto festgehalten, und dann könne der "Parksünder" später schauen, ob sein Bußgeld berechtigt ist. "Manchmal verstehen die Bürger es aber auch gar nicht", sagt Weschbach, der von einem renitenten Bürger berichtet, der der Gemeinde dann auch gedroht habe. Bei solchen Vorfällen will man aber konsequent anzeigen, sagen Weschbach und Jürriens. In den allermeisten Fällen stoße man jedoch auf Verständnis. "Wir sind auf einem guten Weg", fasst Weschbach zusammen.

"Beliebt bin ich nicht bei allen", weiß auch Haas, vor allem, da Gehwegparken mit 55 Euro zu Buche schlagen kann. Da fände bei manchen dann ein "Umdenken" statt, sagt Weschbach. Das Geld wandert allerdings nicht ins Gemeindesäckel, sondern gehen an den Rhein-Neckar-Kreis. "Die Gemeinde bereichert sich nicht", betont Jürriens. Und wenn "man freundlich aufeinander zugeht, dann können beide damit leben", sagt Haas. Richtig angefeindet worden ist sie aber noch nicht. Im Großen und Ganzen seien die Helmstädter, Bargener und Flinsbacher nämlich sehr freundlich. Sie betont außerdem, dass sie auch schon positive Äußerungen von den Bürgern gehört habe. Viele seien froh, dass etwas gegen Parksünder unternommen werde. Ihr Auftreten, und wie man sich in gewissen Situationen verhält, hat Haas auf Schulungen gelernt. Zuvor hat sie im kaufmännischen Bereich gearbeitet, kennt sich also auch mit der Büroarbeit aus.

Ob Haas’ Stunden aufgestockt werden, wird noch entschieden, sagt der Bürgermeister, das sei "dynamisch". Man habe in den ersten Monaten auch erst mal schauen wollen, ob sich ein Gemeindevollzugsdienst auswirkt und überhaupt etwas bringt. "Ich finde, es läuft gut", sagt der Bürgermeister. Das zeige sich auch daran, dass er schon von seinen Bürgermeister-Kollegen erste Anfragen bekommen habe, Haas mal "auszuleihen" – das Thema Gemeindevollzugsdienst ist also auch in den anderen Kommunen nicht gänzlich vom Tisch.

Laut Weschbach will man in nächster Zeit vor allem etwas im Bereich von Kindergärten und Schulen tun. "Elterntaxis sind eine Seuche", sagt er und verweist auf gefährliche Situationen beim Bringen und Abholen vor den Einrichtungen. Vor allem, weil es in nur 20 Meter Entfernung vom Kindergarten einen Parkplatz gibt. Trotzdem werde "alles zugeparkt", obwohl doch genau an diesen Orten besondere Rücksicht angebracht sei. Haas’ Vertrag ist auf jeden Fall unbefristet.