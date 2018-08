von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wenn das 48. Heilbronner Weindorf eröffnet wird, fehlt die politische Prominenz auf dem Rathausbalkon - die Abstinenz wird mit den Kommunalwahlen im nächsten Jahr begründet. Dafür werden gleich zwei Weinhoheiten am 6. September um 17 Uhr dem Anlass royalen Glanz verleihen: die Deutsche Weinkönigin Katharina Staab und die württembergische Weinkönigin Carolin Klöckner.

Da auch die drei Käthchen hinzukommen, wird es wohl erstmals ein sehr "weiblicher" Auftakt werden, zudem steht fest, dass es in diesem Jahr keinen "Herbstritter", wohl aber eine "Edelfrau" geben wird. Die darf Verkehrsvereinsvorsitzender Nico Weinmann ausrufen, als Mitveranstalter der Heilbronn Marketing GmbH für die deren Vorsitzender Steffen Schoch ans Mikro treten wird, selbstredend erst nach OB Harry Mergel, bevor für zehn Tage die allgemeine Weinseligkeit ausgerufen wird. Es werden wieder 250.000 Besucher zum "Fest der Feste" erwartet.

Diesmal hat das Fest neben einigen Neuheiten (unter anderem ein Familien- und Kindertag und ein Studententag) auch werblich ein neues Erscheinungsbild erhalten, angepasst an das Corporate Design der Stadt: Ursprünglich wollte man damit bis zum 50. Geburtstag warten, doch steht jetzt schon ein rotes (Lebkuchen-)Herz für das Weindorf, die beiden sich zuprostenden Gläser darin sind leider wenig elegant geformt, haben nichts mit den schönen Stielgläsern gemeinsam, die es in diesem Jahr gibt - für zwei Euro das Stück. 50.000 bis 60.000 solcher Gläser werden Jahr für Jahr für das Weindorf benötigt.

Gefüllt werden sie mit fast so viel, auch alkoholfreien, hochwertigen Weinen, Seccos und Sekten wie das Jahr Tage hat: 355. Bei den Weißen werden die Rieslinge knapp dominieren; was man bei den Roten probieren und genießen kann, braucht keinen nationalen und auch keinen internationalen Vergleich scheuen: Das zeigte sich bei der traditionellen Premium-Weinprobe nach der Pressekonferenz.

"Das Kulturgut Wein", das das Weindorf feiert, wie Verkehrsvereinsvize und Wengerter Martin Heinrich betont, stimmt in diesem Jahr die Wengerter sowieso froh. Auch wenn das Weindorf - der Klimawandel zeigt sich - wieder mitten in die Weinlesezeit fällt, so kann man sich, wie es Heinrich sagt, darauf freuen "dass das einen Jahrhundertwein" geben werde, der jeden Vergleich aushalte. HMG-Chef Steffen Schoch stellt dazu "trocken" fest: Der Bäcker backe jeden Tag Brot, aber der Wengerter habe nur einmal im Jahr die Gelegenheit zu zeigen, was er kann - auf breitester Ebene beim Weindorf.

Zu den angekündigten "neuen und frischen Ideen" kommen auch Akzentsetzungen. Etwa beim Gastroangebot, wo man noch eine Schippe drauflegen will, was Auswahl und Qualität betrifft. Zudem ist erstmals ein "unbestechlicher" Juror von bestem Ruf unterwegs: Weinfachmann, Koch und Gastronom Otto Geisel, in dessen Zeit im "Victoria" in Bad Mergentheim konnte sich das Haus mit einem Michelinstern schmücken. Er wird ganz "öffentlich" prüfen und seine Bewertungen abgeben.

Das Begleitprogramm ist so groß, dass man auf die Übersicht angewiesen ist, die die 75 Seiten starke, kostenlose Weindorf-Broschüre auflistet, nebst dem gesamten Angebot an Getränken und Kulinarik. Neben "ästethischen" Verbesserungen auf dem Weindorf werden erstmals alle fünf Bühnen professionell ausgestattet werden. Und wie in jedem Jahr wird empfohlen, den ÖPNV zu nutzen, Bus und Stadtbahn halten direkt am Weindorf, bis zur Eröffnung sollen die Sanierungsarbeiten an der Kaiserstraße abgeschlossen sein.

Viel Zuspruch findet die Möglichkeit, Plätze zu reservieren; vor allem Firmen machen regen Gebrauch davon, was nicht alle Besucher freut. Aber es hat immer noch jeder ein Plätzchen gefunden, sei es unter den Arkaden, den Pergolen oder an den Fässern, die noch an alte Zeiten erinnern. Das Weindorf ist zwar 48 Jahre alt, aber nicht angejahrt - es verjüngt sich sichtbar.

Info: Das 48. Heilbronner Weindorf findet statt vom Donnerstag, 6. bis Sonntag, 16. September, rund um das historische Rathaus. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 15 bis 23 Uhr, Samstag 11 bis 23 Uhr und Sonntag 11 bis 22 Uhr. An beiden Sonntagen gibt es Familienangebote. Am 12. September ist Studententag. Die Musik auf allen Bühnen kommt von der Musikeragentur "Total Royal". Infos und Broschüre unter www.weindorf-heilbronn.de