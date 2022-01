Helfer und Helferinnen vom DRK-Kreisverband Heilbronn packten auch im Ahrtal mit an. Foto: Philipp Köhler/DRK

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der Kreisverband Heilbronn des Deutschen Roten Kreuzes zieht eine beeindruckende Jahresbilanz. Sie ist, wie schon 2020, geprägt von der Corona-Pandemie und nun auch von einem Einsatz bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Pressesprecher Thomas Schick fasst es so zusammen: "Mehr als 200 Ehrenamtliche waren bei Impfaktionen aktiv, rund 150 hatten sich für einen Einsatz im Ahrtal gemeldet."

Damit hätten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des DRK Kreisverband Heilbronn im Jahr 2021 zum dritten Mal das aktivste Jahr in Folge hinter sich. Nach 2019 mit der dauerhaften "Großbesicherung" der Buga, dann 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie, bei Massentests, Materialtransporten und der Unterstützung von Rettungsdiensten und bei Krankentransporten. Zugleich hatte das DRK 2021 mit dem Projekt "Region der Lebensretter" – einer "FirstAED-Smartphone App" für schnellere Hilfe – ein System zur smartphone-basierten Alarmierung von besonders qualifizierten Ersthelfern installiert. Dieses System ermöglicht beispielsweise der Rettungsleitstelle, bei einem Herzstillstand neben dem regulären Rettungsdienst weitere speziell ausgebildete Helfer über ihr privates Smartphone zu alarmieren, die sich nahe dem Einsatzort befinden. Damit kann die Zeitspanne bis zum Einsatz notwendiger Maßnahmen optimal verkürzt werden, gerade im Fall eines Herzstillstandes um jene Minuten, die über Leben, Tod oder irreversible Schäden entscheiden.

Ein Großeinsatz war die Hilfe für die Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal für das DRK Heilbronn: 27 Ehrenamtliche des Katastrophenschutzes aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn unterstützten dort die Helfer bei 47 Einsätzen. Schick erinnert daran, dass "der Einsatz dort zu einem der größten dauerhaften humanitären Katastrophenschutz-Einsätzen seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland" zählt. Er war auch für die DRK-Helfer der Region, die sich zusammen mit weiteren 100 Einsatzkräften aus dem ganzen Land unmittelbar nach Beginn der Flutkatastrophe auf den Weg gemacht hatten, eine besondere Herausforderung. Von den Hilfsaktionen gingen die meisten über Tage, viele auch über Wochen.

Sechs von diesen Helfern dankt das DRK auch namentlich, dem Verbandführer Markus Weber, dem Notfallsanitäter und Führungsgehilfen Thomas Schenk, den Rettungssanitätern Katja Weidner, Daniel Etzel, Karl-Heinz Schmitt und Helmut Schuster. Die Einsätze von Matthias Swidersky (DRK Bad Friedrichshall) mit zehn Einsatzwochen und von Dominik Häußler (DRK Eppingen) mit insgesamt sechs Einsatzwochen seien "unter schwersten Bedingungen, mit wenig Schlaf und wenig Essen erfolgt, sie verdienen höchsten Respekt", wie es dazu aus dem DRK Heilbronn heißt. Vor Ort waren auch zwei angeforderte Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung dabei wie auch Logistiker, Lkw-Fahrer, Feldköche, Kraftfahrer und Elektriker.

Präsent war das DRK auch bei der Impfaktion des Kreisimpfzentrums in Heilbronn-Horkheim mit weit mehr als 1200 Impfungen in acht Stunden, darüber hinaus auch in Ortsvereinen und Pop-up-Impfstellen, wie etwa die Ortsvereine Möckmühl und Bad Wimpfen. Auch waren viele Ortsvereine 2020 und 2021 bei lokalen Testaktionen vor Ort. Vergangenes Jahr waren es 125.000 Tests. Derzeit laufen wieder Gespräche für die Unterstützung von Impfaktionen der Stadt Heilbronn.

Fast eine Verdoppelung der Einsätze gab es bei der Psychosozialen Notfallversorgung. Waren es hier 2020 noch 26, kam es 2021 zu 48 Einsätzen. Bei vielen davon ging es um verunglückte oder verstorbene junge Patienten. Für die Betroffenen, die Einsatzkräfte, aber auch die PSNV-Kräfte ging es hier oft über die Grenze des Erträglichen hinaus.

All diese Ereignisse, Maßnahmen und Aktionen führten dazu, dass auch die Leitungsgruppe des DRK-Kreisverbandes, bestehend aus Kreisbereitschaftsleiter David Zmyslowski, Philipp Müller und Andreas Giel, sowie den beiden Rotkreuzbeauftragten für den Katastrophenschutz René Rossow und Volker Jähnichen im vergangenen Jahr neben den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern mehr denn je gefordert war.

Eine gute Nachricht gab es aber auch: Der im zurückliegenden Sommer erworbene ehemalige Einsatzleitwagen wurde unter der Federführung von Maik Hudak und Marcel Baer sowie weiteren tatkräftigen Helfern der Gruppe "Information & Kommunikation" umgebaut: Erst entkernt, dann komplett erneuert und mit der digitalen Tetra-Funk- sowie neuester IT-Technik ausgestattet.